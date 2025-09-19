Μαζωνάκης: «Ένιωσε πολύ άσχημα», λέει ο δικηγόρος του μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της αδερφής του

Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης αποκάλυψε σήμερα (19/9) στο Happy Day πώς ένιωσε ο δημοφιλής τραγουδιστής μετά τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης της μικρότερης αδελφής του καλλιτέχνη, που έκανε λόγο για χρήση ουσιών.

Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε ότι οι πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας είναι προσωπικά δεδομένα.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε πολύ άσχημα όταν είδε αυτές τις πληροφορίες. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν στη φόρα αυτά τα πράγματα από μία πλευρά, χωρίς να υπάρχει αντίλογος.

Εμείς δεν θα μπούμε σε έναν διάλογο γι’ αυτού του είδους τα θέματα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απαντήσω ασφαλώς στην ανακοίνωση της οικογένειας και να τοποθετήσω τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μερκουλίδης.

Αναφερόμενος στη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ο κ. Μερκουλίδης τόνισε:

«Η μητέρα πήγε κι έδωσε μία κατάθεση παρασυρόμενη από την κόρη της που το περιεχόμενό της είναι απόλυτα ψευδές.

Αν υπάρχει τέτοια περίπτωση που μία μάνα φοβάται και θέλει να βοηθήσει το παιδί της, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες να το βοηθήσει.

Δεν είναι αρμόδιο το ψυχιατρείο. Δεν μπορεί το ψυχιατρείο να βοηθήσει ανθρώπους που είναι χρήστες ουσιών».