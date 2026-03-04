Μαζωνάκης: «Ο κόσμος πήρε το μέρος μου στην αλήθεια» - Πάρτι γενεθλίων με εκπλήξεις

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Panik Records γιόρτασαν τα γενέθλιά του και ταυτόχρονα την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις» σ’ ένα ιδιαίτερο πάρτι γεμάτο εκπλήξεις.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, του έκανε έκπληξη με μία ειδικά κατασκευασμένη πλακέτα από γυαλί για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των πρόσφατων επιτυχίων «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας».

Το ξεχωριστό event είχε total black αισθητική και dress code, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να «σπάει» το μαύρο και να εμφανίζεται στα κόκκινα, ένα concept - συμβολισμός για την ανατρεπτική και πάντα πρωτοπόρα καλλιτεχνική του υπόσταση και την προσωπικότητά του.

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης έσβησε τα κεράκια σε μία εντυπωσιακή τούρτα με το λογότυπό του, ενώ μιλώντας στις κάμερες ευχήθηκε «πλέον να απολαύσω ότι μου συμβαίνει γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα».

Μάλιστα, εξομολογήθηκε ότι δεν έχει ζήσει ακόμα τον μεγάλο έρωτα. «Πολλά πράγματα δεν έχω ζήσει», είπε χαρακτηριστικά ο δημοφιλής τραγουδιστής, ο οποίος σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να δώσουν το παρών στο πάρτι γενεθλίων συγγενικά του πρόσωπα απάντησε:

«Αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη που δεν μπορεί να γίνει έτσι. Τα εν οίκω μη εν δήμω».

Την ίδια στιγμή έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αγάπη και τη στήριξη του κόσμου στο πρόσωπό του τους προηγούμενους μήνες, λέγοντας: «Ο κόσμος έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία. Πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και το δίκαιο».

«Τα media μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς», συμπλήρωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Η αλήθεια δεν κρύβεται και η δική σου αλήθεια δεν κρύβεται ποτέ, γι’ αυτό θα συνεχίσεις να μας τραγουδάς και να είσαι διαμαντένιος, πλατινένιος, χρυσός και ό,τι άλλο θες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Αρσενάκος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να ευχαριστεί τη δισκογραφική εταιρία και το κοινό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επεφύλαξε τη μεγαλύτερη έκπληξη, καθώς τραγούδησε live πλαισιωμένος από εννέα μουσικούς του. Μάλιστα, παρουσίασε πρώτη φορά το νέο του τραγούδι «Επιπτώσεις» ενθουσιάζοντας τους πάντες. Το «Επιπτώσεις», σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη, κυκλοφορεί τώρα σε όλες τις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video στο YouTube.

Οι καλεσμένοι, από τους χώρους της μουσικής, της υποκριτικής, των επιχειρήσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ραδιοφώνων, απόλαυσαν γεύσεις από την asian κουζίνα και signature coctails εμπνευσμένα από τις επιτυχίες «Ανάσα», «Να Περνάς» και «Παιδί Της Νύχτας», ενώ η βραδιά «ντύθηκε» με κλασική μουσική και house - techno επιλογές.