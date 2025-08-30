Με καρκίνο ο Γκόρντον Ράμσει: Έκανε χειρουργείο για να αφαιρέσει τον όγκο

Ο ανάρπαστος celebrity σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ (Gordon Ramsay) δήλωσε πρόσφατα ότι υποβλήθηκε σε θεραπεία για την αφαίρεση καρκίνου του δέρματος, καλώντας το κοινό του να χρησιμοποιεί πάντα αντηλιακό, για να μην περάσουν αυτά που πέρασε.

Ο Βρετανός σεφ «φαινόμενο» ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για την αφαίρεση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος, ενός τύπου καρκίνου του δέρματος που δεν είναι μελάνωμα.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο, ο Ράμσεϊ έγραψε ότι ήταν «ευγνώμων και πολύ εκτιμητής» στην ιατρική του ομάδα για την «γρήγορη αντίδραση».

Γκόρντον Ράμσεϊ: «Μην ξεχνάτε το αντηλιακό»

«Παρακαλώ μην ξεχάσετε το αντηλιακό σας αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε, προσθέτοντας: «Σας υπόσχομαι ότι δεν είναι λίφτινγκ προσώπου. Θα χρειαζόμουν επιστροφή χρημάτων».

Η ανάρτηση έδειχνε την πλευρά του προσώπου του που υπεβλήθη σε χειρουργείο, μετά τη θεραπεία, με ένα επίθεμα κάτω από το αυτί του.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν μηνύματα υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού κριτή Ρόμπερτ Ρίντερ, ο οποίος δημοσίευσε ένα emoji με μια καρδιά.

Το Cancer Research UK ευχήθηκε στον Ramsay τα καλύτερα και τον ευχαρίστησε για την «ευαισθητοποίηση σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι να παραμένουμε ασφαλείς στον ήλιο».

Το NHS αναφέρει ότι το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα είναι ένας από τους κύριους τύπους καρκίνου του δέρματος εκτός μελανώματος, ο οποίος συχνά μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί.

Ο μη μελανωματικός καρκίνος του δέρματος προκαλείται κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία - η οποία προέρχεται από τον ήλιο και χρησιμοποιείται σε σολάριουμ - και ξεκινά στο ανώτερο στρώμα του δέρματος.

Το κύριο σύμπτωμά της είναι μια ανάπτυξη ή μια ασυνήθιστη κηλίδα στο δέρμα, που εντοπίζεται συχνότερα σε περιοχές που εκτίθενται στον ήλιο, όπως το πρόσωπο, ο λαιμός ή τα χέρια.