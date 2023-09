Mente Fuerte για Δανάη Μπάρκα: «Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση σε έναν ηλίθιο»

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σολωμού, σχετικά με τις αισθητικές επεμβάσεις που κάνουν νεαρά κορίτσια, πυροδότησαν έναν «καυγά» ανάμεσα στη Δανάη Μπάρκα και τον Mente Fuerte.

Η Δανάη Μπάρκα διαφώνησε με τις απόψεις της Μαρίας Σολωμού, με τον τράπερ Mente Fuerte να ξεσπά εναντίον της για να υποστηρίξει τη σύντροφό του. Η παρουσιάστρια του Mega απάντησε στις αναρτήσεις του καλλιτέχνη, μέσα από την εκπομπή Fay’s Time.

«Είναι ωραίο να έχουμε οι άνθρωποι διαφορετικές απόψεις, να γίνονται ανοιχτοί διάλογοι, να κουβεντιάζουμε. Μόνο παραγωγικό είναι αυτό. Δεν ξέρω τι εικόνα έχει για εμένα και ούτε χρειάζεται να το αναλύσουμε. Ο καθένας να πορεύεται με τις απόψεις του, με την αισθητή του, με το τι κάνει», δήλωσε η Δανάη Μπάρκα.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Mente Fuerte έδωσε μία νέα απάντηση στα σχόλια της Δανάης Μπάρκα. Με ένα Instagram Story μέσα από το αυτοκίνητο, ο τράπερ έγραψε: «Silence is the best responce to a fool – Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση σε έναν ηλίθιο».