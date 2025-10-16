«Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans

Το ζευγάρι παντρεύτηκε όταν η Μπίλι ήταν 18 ετών και ο Κρις 35.

Η Μπίλι Πάιπερ μίλησε για τον γάμο της με τον παρουσιαστή του BBC, Κρις Έβανς, ο οποίος ήταν 17 χρόνια μεγαλύτερός της όταν παντρεύτηκαν. Γνωρίστηκαν όταν η Piper εμφανίστηκε στην εκπομπή TFI Friday, που παρουσίαζε ο Evans, το 2000.

Λίγο αργότερα ξεκίνησαν να βγαίνουν και τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκαν σε τελετή στο Λας Βέγκας. Η Πάιπερ ήταν τότε μόλις 18 ετών, ενώ ο παρουσιαστής 35. Το ζευγάρι χώρισε το 2004, όταν η Piper ήταν 21, και το διαζύγιο ολοκληρώθηκε το 2007.

Πέρυσι, η Πάιπερ που, είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά Doctor Who, μίλησε σχετικά με το πως ήταν να βρίσκεται στο προσκήνιο από τόσο νεαρή ηλικία. «Το να είσαι διάσημος είναι απαίσιο. Είναι αηδιαστικό. Είναι ένα τόσο σκοτεινό πράγμα», είπε στην Guardian.

«Και αλλάζει την καθημερινή εμπειρία της ζωής με τρόπο που είναι, ειλικρινά, καταθλιπτικός, σύμφωνα με την δική μου εμπειρία. Όταν φαντάζομαι μερικές από τις πιο ευτυχισμένες και πιο ελεύθερες στιγμές μου, οι περισσότερες είναι πριν γίνω διάσημη».

Σχολιάζοντας την σχέση της με τον Έβανς που αναπτύχθηκε υπερβολικά γρήγορα, η Πάιπερ είπε ότι τον «λάτρεψε». «Αγάπησα εκείνη την περίοδο. Έμαθα τόσα πολλά», ανέφερε. «Πραγματικά το χρειαζόμουν, μετά τις εμπειρίες που είχα ως εκείνη τη στιγμή. Ένιωθα πως είχα βρει έναν πραγματικό φίλο. Νομίζω ότι το να γνωρίσω κάποιον που είχε εμπειρία της διασημότητας για 20 χρόνια, σε αυτό το επίπεδο, ήταν πολύ θρεπτικό. Και επίσης με πολύ αλκοόλ, που το χρειαζόμουν. Πέρασα πολλά καλά χρόνια εκείνη την περίοδο.»