Μια ελληνική στις καλύτερες πόλεις της Ευρώπης για αγορές με vintage και second hand είδη

Η αγορά μεταχειρισμένων και vintage ειδών μπαίνει όλο και περισσότερο στις ζωές των ανθρώπων.

Τα παλαιοπωλεία και οι υπαίθριες αγορές δεν είναι μόνο εξαιρετικά μέρη για να εντοπίσετε μοναδικά κομμάτια, αλλά, ένας τρόπος να έρθει στην επιφάνεια το παρελθόν της εκάστοτε πόλης. Ρίχνουν φως στην ιστορία της μόδας, των ενδιαφερόντων και της καθημερινότητας ενός προορισμού.

Μια βετεράνος των μεταχειρισμένων αγορών, συγκέντρωσε τις πέντε αγαπημένες της πόλεις στην Ευρώπη για το δημοσίευμα του Guardian, θα βρει κανείς μεγάλη ποικιλία και τα καλύτερα second hand είδη, παλαιοπωλεία και υπαίθριες αγορές.

1. Βερολίνο

The Berlin Art Market στην περιοχή Mitte του Βερολίνου. | Shutterstock

Το Βερολίνο, η πιο πολυπολιτισμική πόλη της Γερμανίας, δεν θα μπορούσε να μην είναι ο βασιλιάς αυτής της λίστας. Μια πόλη γεμάτη υπαίθριες αγορές, thrift shops, second hand θησαυρούς.

Το Mauerpark στην περιοχή Prenzlauer Berg είναι γνωστό για την υπαίθρια αγορά του και πουλάει καλά πράγματα. Η αγοράς της Arkonaplatz στην περιοχή Mitte, η οποία είναι μικρή αλλά ιδιαίτερα ελκυστική. Η υπαίθρια αγορά Rathaus Schöneberg στο Tempelhof-Schöneberg είναι μια από τις παλαιότερες του Βερολίνου και βρίσκεται εκεί όπου ο John F. Kennedy εκφώνησε την ιστορική φράση στην περίφημη ομιλία του «Ich bin ein Berliner».

Καταστήματα μεταχειρισμένων ειδών μπορείτε να βρείτε σε όλη την πόλη, αλλά αυτό που αξίζει σίγουρα να επισκεφθείτε το Friedrichshain στο ανατολικό Βερολίνο. Εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο κατάστημα Humana της Ευρώπης (πέντε όροφοι με vintage θησαυρούς).

2. Στοκχόλμη

Αγορά στη Στοκχόλμη. | Shutterstock

Από τις πιο ξεχωριστές εμπειρία στη Σουηδία, είναι το «loppis». Δεν είναι ακριβώς υπαίθρια αγορά, αλλά ένας εξαιρετικά δημοφιλής τρόπος για να κοινωνικοποιηθείτε ένα Σαββατοκύριακο, ενώ παράλληλα ανακαλύπτετε τον θησαυρό που είναι αυτό που δεν χρειάζεται κάποιος άλλος. Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι οι καλύτερες εποχές για loppisrunda (loppis-hopping).

3. Αθήνα

Shutterstock

Η Αθήνα είναι από τις πιο φημισμένες πόλεις στη νότια Ευρώπη για τα παζάρια και τις υπαίθριες αγορές της. Η καρδιά αυτών, το Μοναστηράκι. «Να είστε προετοιμασμένοι να ψάξετε. Εκεί θα βρείτε καλά ρετρό ρούχα και vintage είδη σπιτιού», γράφει η συντάκτρια στο δημοσίευμα.

Αναφέρονται ακόμη το παζάρι ρακοσυλλεκτών στον Ελαιώνα, που μπορείς να βρεις κυριολεκτικά τα πάντα, το Kilo Shop στην οδό Ερμού.

4. Μαδρίτη

Η Μαδρίτη το φθινόπωρο | Shutterstock

Ο κολοσσός της γρήγορης μόδας Zara γεννήθηκε στην Ισπανία και, παρόλο που το μεγαλύτερο κατάστημα λιανικής πώλησης παγκοσμίως βρίσκεται στη Μαδρίτη, η πρωτεύουσα δεν είναι υποδουλωμένη σε αυτού του είδος το ντύσιμο. Εκτός από τα 29 καταστήματα Humana, όπου μπορεί να βρείτε οτιδήποτε, από streetwear της δεκαετίας του '90 μέχρι κορσέδες της δεκαετίας του '50, υπάρχουν πολλές μπουτίκ μεταχειρισμένων ειδών.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται το Second Chance στο κέντρο της πόλης (Calle de la Virgen de los Peligros 11) για ελαφρώς μεταχειρισμένα ρούχα από επώνυμα brands όπως Loewe, Dolce & Gabbana και Yves Saint Laurent και φυσικά η παραδοσιακή εμπειρία της υπαίθριας αγοράς, το El Rastro όπου σφύζει από ζωή κάθε Κυριακή.

5. Αμιένη

Αμιένη, Γαλλία.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθείτε την πόλη Αμιένη, την πρωτεύουσα της περιοχής της Πικαρδίας στην Βόρεια Γαλλία. Η πόλη είναι ιδανική για τους λάτρεις των vintage πραγμάτων.

Η Αμιένη φιλοξενεί επίσης δύο φορές το χρόνο, την Réderie, μία από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές στη Γαλλία. Την προτελευταία Κυριακή του Απριλίου και την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, πάνω από 2.000 πωλητές είναι διασκορπισμένοι σε περίπου 50 δρόμους στο κέντρο της πόλης.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται το Fripes et Merveilles (151 Rue Gaulthier de Rumilly), ένα μαγαζί - χρονοκάψουλα με πράγματα σε προσιτές τιμές.