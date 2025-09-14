Μις Γαλλία: Αποκαλύψεις για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε διαγωνιζόμενες

Ο Υμπέρ Γκερέν, αναπληρωτής προέδρου του διαγωνισμού Miss France, αποκαλύπτει περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε διαγωνιζόμενες, μιλώντας στο βιβλίο του για άγνωστες ιστορίες πίσω από τα λαμπερά φώτα του διαγωνισμού.
O πρώην αναπληρωτής της επί χρόνια προέδρου του διαγωνισμού Miss France, Ζενεβιέβ ντε Φοντενάι με μόλις 489 σελίδες έχει προκαλέσει αναβρασμό στη Γαλλία.
Στο βιβλίο του, που δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου καταγράφει την ιστορία πίσω από τα παρασκήνια των γαλλικών καλλιστείων και τη σεξουαλική βία που υπέστησαν οι διαγωνιζόμενες μεταξύ 1996 και 2002.
