Μουτίδου: «Ο Παπαδόπουλος μου είχε στείλει μήνυμα πριν ενάμιση μήνα - Φοβάμαι να μιλήσω»

Η Σοφία Μουτίδου αποκάλυψε μέσω της εκπομπής της ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος, μηνυτής του Γιώργου Μαζωνάκη, της είχε στείλει προ εβδομάδων ένα αποκαλυπτικό μήνυμα για τη νομική του κίνηση.

Το βράδυ της Τρίτης (23/12), στην εκπομπή «Real View», η παρουσιάστρια έκανε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση, σχετικά με τους σκοπούς του νεαρού τραγουδιστή που άνοιξε «μέτωπο» με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ανέφερε ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος είχε επικοινωνήσει μαζί της στα social media ενάμιση μήνα πριν καταθέσει τη μήνυση, καταγγέλλοντας αδικοπραξία σε βάρος του από μεγάλο όνομα του καλλιτεχνικού χώρου.

Μουτίδου: «Μου έστειλε μήνυμα μετά τον Γκλέτσο»

«Εμένα ο Στέφανος Παπαδόπουλος μού είχε στείλει μήνυμα για την υπόθεση ενάμιση μήνα πριν, όταν καν δεν υπήρχε τίποτα στον ορίζοντα. Την ημέρα που έγινε η φάση με τον Γκλέτσο.

Και μου έγραψε “πω πω, δεν το πιστεύω, απίστευτο, λες και δεν είναι στον χώρο και δεν βλέπουν πράγματα. Εγώ εδώ δύο χρόνια το έχω υποστεί τρεις φορές ως τώρα…. Αυτή τη στιγμή έχω πληγεί από ένα διάσημο πρόσωπο και φοβάμαι να βγω να μιλήσω”.

Το μήνυμα το είδα όταν μου έστειλε μία-δύο μέρες πριν από τη μήνυση και μου λέει “στο έχω ξαναπεί”», είπε η Σοφία Μουτίδου.