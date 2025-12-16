Μπιάνκα Σένσορι: Έκανε το ντεμπούτο της ως performer - Η 13λεπτη παράσταση

Μπορεί να έχουν περάσει μήνες από την τελευταία φορά που η Μπιάνκα Σένσορι μας απασχόλησε με κάποια αποκαλυπτική εμφάνιση, ωστόσο φρόντισε το «come back» της να κάνει κρότο.

Η Αυστραλή αρχιτέκτονας και σύζυγος του Κάνιε Γουέστ έκανε το ντεμπούτο της στη performance art με την παράσταση «Bio Pop (The Origin)», η οποία παρουσιάστηκε στη Σεούλ της Νότιας Κορέας. Και όπως μπορείς να καταλάβεις, έγινε viral.

