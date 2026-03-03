Μπραντ Πιτ: Η ενδιάμεση στάση του ηθοποιού στην Χαλκίδα - Σε ποια σημεία θα γίνουν γυρίσματα

Μια άγνωστη μέχρι στιγμής ενδιάμεση στάση, ανάμεσα στην Ύδρα και τη Νέα Μάκρη, αναμένεται να κάνει ο Μπραντ Πιτ και η παραγωγή της νέας του ταινίας, πραγματοποιώντας γυρίσματα στην Χαλκίδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο ηθοποιός αναμένεται να φθάσει εκεί, μέσω θαλάσσης, την Πέμπτη 5 Μαρτίου και να παραμείνει για μια εβδομάδα περίπου, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το πού θα διαμένει κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι σκηνές της ταινίας αναμένεται να γυριστούν στον χώρο του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού και ο χώρος τριγύρω έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζεται καταλλήλως. Πάντως τα δρομολόγια του τρένου δεν θα τεθούν σε παύση, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι ότι δεν θα χρειαστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει κοσμοσυρροή, αφού πολλοί είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται στον χουλιγουντιανό σταρ.

Μετά το πέρας των γυρισμάτων στην Χαλκίδα, το συνεργείο θα κατευθυνθεί προς τη Νέα Μάκρη και την Αθήνα, πριν συνεχιστούν τα γυρίσματα στην Ιρλανδία.