Νάταλι Πόρτμαν για υποψηφιότητες Όσκαρ: «Οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν»

Την άποψή της για τις υποψηφιότητες των φετινών Βραβείων Όσκαρ μοιράστηκε η Νάταλι Πόρτμαν, κάνοντας λόγο για αποκλεισμό πολλών ταινιών που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες, οι οποίες ήταν από τις καλύτερες που παρακολούθησε.
Η 44χρονη ηθοποιός έκανε την κριτική της μιλώντας στο Variety, υποστηρίζοντας: «Πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος έγιναν από γυναίκες».
Η ίδια υπογράμμισε πως οι γυναίκες δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν: «Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, όταν τόσες πολλές δεν αναγνωρίζονται την περίοδο των βραβείων. Ανάμεσα στο Sorry Baby, το Left-Handed Girl, το Hedda και το The Testament of Ann Lee. Εννοώ, εξαιρετικές ταινίες φέτος, που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν και αγαπούν, αλλά δεν λαμβάνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν».
Στη συνέχεια, η Πόρτμαν αναφέρθηκε στις δυσκολίες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια ταινία, ακόμη και πριν ξεκινήσει η περίοδος των βραβείων:
«Κάθε βήμα της διαδρομής είναι πιο απαιτητικό και μετά, όταν τελικά βγεις προς τα έξω και όλα πάνε καλά, η ταινία δεν λαμβάνει την προσοχή που θα έπρεπε. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε», είπε.
«Όμως με χαρά, με πολλή χαρά, δουλεύοντας η μία με την άλλη· είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδικασία το να βρίσκεσαι σε μια κοινότητα γυναικών στο πλατό», συμπλήρωσε.
