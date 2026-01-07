Νατάσα Θεοδωρίδου: «Με ακολουθεί αυτό το ψέμα λόγω του γάμου μου με τον Φουστάνο»

Με την ψύχραιμη ματιά που πάντα έχει η Νατάσα Θεοδωρίδου στο πρώτο επεισόδιο των Rainbow Mermaids για τη νέα χρονιά μίλησε για τους γάμους και τους χωρισμούς τους, τους ανθρώπους από το περιβάλλον της που ήταν δίπλα της στο μεγάλωμα των παιδιών της και αποκάλυψε και το πιο μεγάλο ψέμα που έχει ακούσει ποτέ για την ίδια.

«Αυτό το ψέμα που με ακολουθεί πάντα είναι ότι πρέπει να ήμουν μια άλλη και μπήκα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη. Αυτό προέκυψε λόγω του δεύτερου γάμου με τον Φουστάνο. Το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά αυτό έπιασε υπερβολή πια, ότι αλλάξαμε μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά», είπε η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, μιλώντας για τους γάμους της με τον Τάκη Μπέτα και τον Ανδρέα Φουστάνο αλλά και τα παιδιά που απέκτησε από αυτούς, η Νατάσα Θεοδωρίδου σημείωσε:

«Με τον γάμο δεν τα πήγα καθόλου καλά. Ας πούμε το γνωστό τραγούδι "Φταίμε κι οι δυο". Αλλά πέρασα πάρα πολύ καλά στους γάμους. Αλλά σοφά τελείωσαν. Τελείωσαν οι σχέσεις. Είναι καλό να το αντιλαμβάνεσαι παρά να ζεις σε μια μιζέρια. Μου αρέσουν τα φωτεινά και τα έναστρα.

Εκείνες τις περιόδους με ενδιέφεραν μόνο οι γονείς μου και τα παιδιά μου. Το είχα επικοινωνήσει στους δικούς μου ανθρώπους. Οι γονείς πάντα σκέφτονται "μα προσπαθήστε". Προσπεράστηκε εύκολα. Έχουμε καλές σχέσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Για να προχωρήσεις σε έναν γάμο σημαίνει ότι εκτιμάς τον άνθρωπο. Δεν θα τελειώσει αυτό μετά».

«Η θεία μου άφησε τη ζωή της για να μεγαλώσει τα παιδιά μου»

Δεν παρέλειψε ακόμα να αναφερθεί στο υποστηρικτικό περιβάλλον που είχε στο μεγάλωμα των παιδιών της. «Όταν έμεινα έγκυος δεν είχαμε παντρευτεί με τον πατέρα της Κρις. Δεν ήταν ο σκοπός, αλλά προφανώς μετά παντρευτήκαμε. Παρά το νεαρό της ηλικίας μου δεν έβαλα κάτι άλλο στο μυαλό μου. Εγώ τραγούδαγα. Όταν γίνεται κάτι δεν αντιδρώ. Είμαι έτσι ως χαρακτήρας. Σοφά το σκέφτηκα. Γιατί ήμουν ένα παιδί που μεγαλώνει ένα παιδί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία τώρα για τα παιδιά μου. Μεγάλωνα μαζί τους.

Ο γονέας πρέπει πάντα να έχει ανοιχτές κεραίες. Είχα και έχω βοήθεια από τους δικούς μου ανθρώπους, τη μητέρα μου, τη θεία μου, την ευρύτερη οικογένεια. Η θεία μου να σκεφτείτε που είναι σαν δεύτερη μητέρα μου, έμεινε μαζί μου 13 χρόνια. Άφησε τη ζωή της. Μου μεγάλωσε και τα δύο μου παιδιά. Δεν είναι θυσία. Οι οικογένειες έτσι πρέπει να είναι. Αν τα παιδιά μου κάνουν ένα παιδί θέλω να είμαι εκεί, όσο μπορώ με τη δουλειά που κάνω», ανέφερε.