Νέες εικόνες από τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: «Τα μαγαζιά αλλάζουν συνέχεια για την ταινία»

Αέρας παλιού ελληνικού κινηματογράφου πνέει τις τελευταίες ημέρες στην Ύδρα, καθώς το κοσμοπολίτικο νησί έχει μετατραπεί σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό εποχής για τις ανάγκες των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, ο χολιγουντιανός σταρ βρίσκεται στο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, με την παραγωγή να μας γυρνάει πίσω στο χρόνο και να μεταφέρει το λιμάνι του νησιού πίσω στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Οι λεπτομέρειες της μεταμόρφωσης είναι εντυπωσιακές, καθώς μέχρι και οι ταμπέλες των καταστημάτων επέστρεψαν στο παλιό εθνικό νόμισμα.

«Το έχουν αλλάξει, το έχουν πάει σε δεκαετίες του ’70 και του ’80. Βλέπουμε συνέχεια μαγαζιά να αλλάζουν, να κλείνουν… Είναι μια τεράστια αλλαγή», δήλωσε κάτοικος του νησιού στην κάμερα του Live News.

Το ανδρικό κούρεμα αναγράφεται πλέον στις 17 δραχμές και ο κιμάς στις 1.000, ενώ για τα γυρίσματα η παραγωγή δανείστηκε ιστορικό «δελφίνι» της εποχής. «Να σου πω την αλήθεια δεν το έχω προλάβει ποτέ, είναι πολύ παλιό, το βλέπω για πρώτη φορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος κάτοικος.

Τα γυρίσματα στην Ύδρα αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, επόμενος σταθμός της παραγωγής είναι η Νέα Μάκρη, όπου θα πραγματοποιηθούν λήψεις στον Ναυτικό Όμιλο και σε ξενοδοχείο της περιοχής, συνεχίζοντας τη μεγάλη αυτή κινηματογραφική παραγωγή επί ελληνικού εδάφους.