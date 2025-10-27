Μενού

Νέο χειρουργείο για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ενημέρωσε μέσω βίντεο στο Instagram για το νέο χειρουργείο στο χέρι του. Όσα είπε ο γνωστός μουσικός.

Reader symbol
Newsroom
Άρης Μουγκοπέτρος
Άρης Μουγκοπέτρος | @aris_mougopetros - Instagram
  • Α-
  • Α+

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε ένα ακόμα χειρουργείο στο χέρι του, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά το περασμένο Πάσχα όταν εξερράγη κροτίδα με αποτέλεσμα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου να χάσει δύο δάκτυλα και να επηρεαστεί η όρασή από το ένα του μάτι.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσα από βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, η επέμβαση πήγε καλά και πλέον περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση.

«Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει.

Θέλω και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό μου γιατί πραγματικά έχω αφήσει το χέρι μου στα δικά του χέρια», είπε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος και στη συνέχεια θέλησε να ευχαριστήσει τόσο το προσωπικό του νοσοκομείου όσο και τους διαδικτυακούς του φίλους

«Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και εσάς σας ευχαριστώ, σας αγαπάω», ανέφερε στη συνέχεια ο μουσικός.


 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE