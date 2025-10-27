Νέο χειρουργείο για τον Άρη Μουγκοπέτρο: «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε ένα ακόμα χειρουργείο στο χέρι του, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά το περασμένο Πάσχα όταν εξερράγη κροτίδα με αποτέλεσμα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου να χάσει δύο δάκτυλα και να επηρεαστεί η όρασή από το ένα του μάτι.

Όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέσα από βίντεο που ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram, η επέμβαση πήγε καλά και πλέον περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η αποκατάσταση.

«Πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει.

Θέλω και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον γιατρό μου γιατί πραγματικά έχω αφήσει το χέρι μου στα δικά του χέρια», είπε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος και στη συνέχεια θέλησε να ευχαριστήσει τόσο το προσωπικό του νοσοκομείου όσο και τους διαδικτυακούς του φίλους

«Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Και εσάς σας ευχαριστώ, σας αγαπάω», ανέφερε στη συνέχεια ο μουσικός.



