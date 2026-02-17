Νικόλ Κίντμαν: Ο πάμπλουτος άνδρας που φημολογείται ότι βγαίνει, μετά το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

Η προσωπική ζωή της Νικόλ Κίντμαν μονοπώλησε τα διεθνή μέσα τους τελευταίους πέντε μήνες, με τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν να γίνεται talk of the town.
Η χολιγουντιανή ηθοποιός επέλεξε να χειριστεί με διακριτικότητα και λεπτούς χειρισμούς αυτή τη μεγάλη αλλαγή στον γάμο της, αποφεύγοντας να τοποθετηθεί δημόσια - τουλάχιστον μέχρι σήμερα - για το κεφάλαιο της ζωής της, που έκλεισε οριστικά πριν από πέντε μήνες.
