Νίκολα Πελτζ: Η εξήγηση πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους της

Η Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, η 31χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, έγινε πρόσφατα αντικείμενο εκτενούς συζήτησης στα social media για την εμφανή απώλεια βάρους της, η οποία εντοπίστηκε από χρήστες μετά από μια σειρά φωτογραφιών που δημοσίευσε στο Instagram μαζί με τον σύζυγό της, Μπρούκλιν Πέλτζ Μπέκαμ.

Στις 28 Ιανουαρίου, το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από μια χαλαρή απόδραση, αλλά ενώ πολλοί επικεντρώθηκαν στη δυναμική μεταξύ του Μπρούκλιν και της οικογένειάς του – ειδικά στα πρόσφατα σχόλιά του κατά των γονιών του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ – τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες στράφηκαν σε ένα διαφορετικό θέμα: τη σαφώς πιο αδύνατη εμφάνιση της Νίκολα.

