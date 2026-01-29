Μενού

Νίκολα Πελτζ: Η σύζυγός του Μπρούκλιν Μπέκαμ παίρνει χαρτζιλίκι 1 εκατομμύριο δολάρια τον μήνα

Η Νίκολα Πελτζ παίρνει ένα παχυλό χαρτζιλίκι από τον δισεκατομμυριούχο πατέρα της, Νέλσον Πελτζ, γεγονός που επιβεβαιώνει πως δεν έχουν καμία ανάγκη τoυς Μπέκαμ.

Μπρούκλιν - Βικτόρια Μπέκαμ
Μπρούκλιν - Βικτόρια Μπέκαμ | Shutterstock
Νίκολα Πελτζ και Μπρούκλιν Μπέκαμ αποτελούν δύο από τα πρόσωπα που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των lifestyle μέσων τους τελευταίους μήνες.

Η ρήξη του 25χρονου με τους Μπέκαμ έχει φέρει στο προσκήνιο τις εσωτερικές διαμάχες της οικογένειας, προκαλώντας ρωγμές στην φαινομενικά «τέλεια εικόνα» της.

