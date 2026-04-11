Νίκος Γκέλια: «Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης»

Για τον ρατσισμό που αντιμετώπισε τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και τον τρόπο που τον διαχειρίζεται μέχρι σήμερα μίλησε σε συνέντευξή του ο ηθοποιός Νίκος Γκέλια.

Ερωτηθείς αν η καταγωγή του επηρέασε στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και της καριέρας του, ο Νίκος Γκλέλια δήλωσε στο Secret της εφημερίδας «Παραπολιτικά»:

«Στην καριέρα μου λειτούργησε θετικά. Η πρώτη μου δουλειά ήρθε ακριβώς επειδή ήμουν Αλβανός μετανάστης, οπότε αυτό μου έδωσε μια ευκαιρία που ίσως αλλιώς να μην είχα. Γενικά, τα βιώματα μας διαμορφώνουν. Μπορεί να μας δημιουργούν δυσκολίες αλλά, ταυτόχρονα, μας δίνουν και δύναμη».

Διαβάστε ακόμα: Νίκος Γκέλια: «Μας έδιωχναν από τα σπίτια επειδή ήμασταν Αλβανοί»

Για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει και τον τρόπο που τον διαμόρφωσαν αυτά τα βιώματα ανέφερε:

«Όταν ήμουν μικρός, με επηρέαζε περισσότερο. Μεγαλώνοντας, όμως, έμαθα να το αντιμετωπίζω με χιούμορ. Πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν την αξία που τους δίνεις. Αν δεν τους δώσεις σημασία, δεν έχουν δύναμη πάνω σου».

Επιπλέον, ο Νίκος Γκέλια αποκάλυψε και τους τρεις ανθρώπους που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός.

«Τρεις άνθρωποι στη ζωή μου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο: η Εύα Πίσια, ο Δημήτρης Βασιλείου και η Δήμητρα Χριστοδούλου. Όταν τελείωσα το Λύκειο, ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Η οικογένεια μου με στήριξε και μου έδωσε την ελευθερία να ακολουθήσω τα όνειρα μου».

