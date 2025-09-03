Νίκος Πορτοκάλογλου: Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο τραγουδιστής - Στο νοσοκομείο από χθες

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου, αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη (2/9), ύστερα από έντονη αδιαθεσία.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής της περιοδείας, ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε επέμβαση ρουτίνας, έπειτα από σειρά εξετάσεων. Του ευχήθηκαν περαστικά και ταχεία ανάρρωση.
Η προγραμματισμένη συναυλία στον Βόλο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, που θα πραγματοποιούνταν στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, αναβλήθηκε εκτάκτως την Τρίτη.
Η αρχική ανακοίνωση ανέφερε: «Η σημερινή συναυλία μας στον Βόλο αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας που καθιστούν αδύνατη τη μετάβασή μας».
Αργότερα, έγινε γνωστός ο λόγος της αναβολής, καθώς η εταιρεία ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του Νίκου Πορτοκάλογλου.
Οι υπόλοιπες συναυλίες της περιοδείας τελούν υπό επανεξέταση, ενώ το επόμενο καλλιτεχνικό ραντεβού έχει ήδη οριστεί.
