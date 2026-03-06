Νίνο: Ο λόγος που ακύρωσε την αποψινή του εμφάνιση - Τι έγραψε σε ανάρτησή του

Ο Νίνο ακύρωσε την αποψινή του εμφάνιση στο νυχτερινό μαγαζί, όπου τραγουδάει φέτος με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.
Όπως εξήγησε ο γνωστός τραγουδιστής σε ανάρτηση που έκανε χθες Πέμπτη (5/3) στο Instagram, ο λόγος που δεν θα εμφανιστεί απόψε Παρασκευή (6/3) είναι μία μικρή αδιαθεσία.
«Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.
Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε!
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίνο.
- Μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο για όσα είπε στο Αλ Τσαντίρι: «Χυδαία επίθεση»
- Πόσο κοστίζει μια ιδιωτική πτήση από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα; Το αστρονομικό ποσό
- Πόλεμος στην Ελλάδα το 2026; Τo ChatGPT δίνει ένα αναπάντεχο ποσοστό πιθανότητας
- Χαμός στον αέρα του Live News: «Φτιάχνετε πολεμικά σενάρια κύριε Ευαγγελάτο, είστε επικίνδυνος!»
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.