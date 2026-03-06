Νίνο: Ο λόγος που ακύρωσε την αποψινή του εμφάνιση - Τι έγραψε σε ανάρτησή του

Ο Νίνο ακύρωσε την αποψινή του εμφάνιση στο νυχτερινό μαγαζί, όπου τραγουδάει φέτος με την Έλλη Κόκκινου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Όπως εξήγησε ο γνωστός τραγουδιστής σε ανάρτηση που έκανε χθες Πέμπτη (5/3) στο Instagram, ο λόγος που δεν θα εμφανιστεί απόψε Παρασκευή (6/3) είναι μία μικρή αδιαθεσία.

«Αγαπητοί φίλοι, μια μικρή αδιαθεσία δεν θα μου επιτρέψει να βρίσκομαι αύριο στη σκηνή του THEAMA Athens μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Χρειάζομαι λίγη ανάρρωση για να επανέλθω δριμύτερος και το Σάββατο να είμαι κανονικά μαζί σας, πρώτα ο Θεός, για να διασκεδάσουμε όπως ξέρουμε!

Σας ευχαριστώ για την κατανόηση και την αγάπη σας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Νίνο.

Το insta story του Νίνο | @ninoxypolitas - Instagram