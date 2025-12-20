Αν νιώθεις πως θέλεις να αλλάξεις δουλειά αυτές είναι 3 ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου

Η απόφαση να αλλάξουμε δουλειά, είναι μία από τις πιο σημαντικές που καλούμαστε να πάρουμε στη ζωή μας - όσον αφορά στο επαγγελματικό κομμάτι. Κάθε φορά που παρουσιάζεται μια «ευκαιρία» ή βρισκόμαστε ενώπιον του διλήμματος «να κάνω ή όχι το βήμα», η μεγαλύτερη κατηγορία των ανθρώπων δυσκολεύεται να αποφασίσει.

Ατελείωτες σκέψεις κυριαρχούν το μυαλό της, με τις νέες προκλήσεις και τον φόβο της αποτυχίας να «παλεύουν», σε μια μάχη που δεν ολοκληρώνεται ποτέ.

Ζώντας σε μια εποχή, όπου τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις εξακολουθούν να βαραίνουν τους πολίτες, είναι σημαντικό να απομακρυνθείς από το «φαίνεσθαι» και να εστιάσεις στο «είναι», δηλαδή στην ουσία του πράγματος.

