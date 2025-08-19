Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε κατηγορείται για 4 βιασμούς

Ο 28χρονος Νορβηγό πρίγκηπας, Marius Borg Hoiby, γιος της πριγκίπισσας Mette-Marit και θετός γιος του διαδόχου του θρόνου Haakon, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολύκροτου σκανδάλου που απειλεί να κλονίσει τη δημόσια εικόνα της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας.

Marius Borg Hoiby, the son of Norway's Crown Princess Mette-Marit, has been charged with raping four women, domestic violence, assault and other crimes following a year-long police investigation, say prosecutors.



Κατηγορείται για 32 ποινικά αδικήματα

Οι εισαγγελικές αρχές του Όσλο ανακοίνωσαν ότι ο Hoiby κατηγορείται για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού, μερικές από τις οποίες φέρεται να έχει καταγράψει στο κινητό του, καθώς και για σειρά επιθέσεων και πράξεων ενδοοικογενειακής βίας.

Η εισαγγελέας Sturla Henriksbo δήλωσε πως η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο και να διαρκέσει περίπου έξι εβδομάδες.

Αν κριθεί ένοχος για τις σοβαρότερες κατηγορίες, ο Hoiby ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο μέσω του δικηγόρου του, Πέταρ Σέκουλιτς, έχει εκφράσει πρόθεση να δηλώσει ένοχος για ορισμένα μικρότερα αδικήματα.

Η μοναδική ταυτοποιημένη από την εισαγγελία γυναίκα είναι η Nora Haukland, πρώην σύντροφός του, η οποία φέρεται να υπέστη επανειλημμένες σωματικές επιθέσεις, στραγγαλισμό και ξυλοδαρμό.

Ο Hoiby είχε παραδεχθεί δημόσια ότι της προκάλεσε σωματική βλάβη υπό την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ, εκφράζοντας μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Παρά το γεγονός ότι δεν φέρει βασιλικό τίτλο και δεν βρίσκεται στη γραμμή διαδοχής, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με το παλάτι να δηλώνει πως «η δικαιοσύνη θα αποφανθεί» και ότι ο Hoiby δεν θα τύχει ευνοϊκής ή αυστηρότερης μεταχείρισης λόγω της καταγωγής του.