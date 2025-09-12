Η Ντακότα Τζόνσον όπως δεν την έχετε ξαναδεί: Εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα στο κόκκινο χαλί

Η Ντακότα Τζόνσον εντυπωσίασε χθες Πέμπτη (11/9) στο δείπνο του Kering Foundation «Caring for Women», επιλέγοντας ένα τολμηρό, μαύρο διάφανο φόρεμα Gucci με δαντέλα που αποκάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του σώματός της.

Η σταρ του Χόλιγουντ συνδύασε το φόρεμά της με μαύρο σουτιέν και εσώρουχο, κολιέ tennis και ασημένια σκουλαρίκια, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν κλασικό κότσο.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντακότα Τζόνσον επιλέγει ένα τολμηρό διάφανο outfit με την ίδια να έχει παραδεχθεί στο παρεθόν ότι της αρέσει να πειραματίζεται με τα ρούχα της, άλλά όχι με τα μαλλιά της.

«Είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένη με τα μαλλιά μου. Πιθανόν θα έπρεπε να αλλάξω κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνω», είχε δηλώσει τον Αύγουστο σε συνέντευξή της στο Etalk.

Ντακότα Τζόνσον | Evan Agostini/Invision/AP

Ένα ακόμα πράγμα που δεν σκοπεύει να αλλάξει είναι το να παίζει σε ρομαντικές ταινίες.

«Με ενδιαφέρουν τόσο πολύ η αγάπη και οι ερωτικές ιστορίες. Η αγάπη είναι τόσο πολύ ένα μέρος της εξέλιξής μας και της πορείας μας ως είδος», δήλωσε η Ντακότα Τζόνσον, η οποία θα πρωταγωνιστήσει στην κινηματογραφική μεταφορά του best seller «Verity» της Κολίν Χούβερ, με θέμα τον έρωτα.