Ντέιβιντ Μπέκαμ: «Σ' αγαπάμε» - Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του Μπρούκλιν

Ευχές για τα 27α γενέθλια του γιου τους, Μπρούκλιν μοιράστηκαν ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, μέσω ανάρτησής τους στο Instagram.

Λίγους μήνες μετά τη δήλωση του Μπρούκλιν που προκάλεσε σάλο στο ίντερνετ, αποκαλύπτοντας ότι κόβει κάθε δεσμό με την οικογένειά του, οι γονείς του προχώρησαν σε μια δημόσια κίνηση συμφιλίωσης μέσω αναρτήσεων στο Instagram για τα γενέθλια του πρωτότοκου γιου τους.

Ανεβάζοντας παιδικές φωτογραφίες του Μπρούκλιν και κάνοντας tag τη σύζυγό του Βικτόρια, ο Ντέιβιντ αποκάλεσε τον γιο του με με το παιδικό του παρατσούκλι, «Buster», γράφοντας: «27 σήμερα. Χρόνια πολλά Bust. Σε αγαπάμε».

Λίγα λεπτά αργότερα η Βικτόρια μοιράστηκε την ίδια φωτογραφία και έγραψε: «Χρόνια πολλά Μπρούκλιν, σε αγαπάμε τόσο πολύ», ενώ δημοσιοπόίησεακόμη μια φωτογραφία της με τον γιο της, συνοδευόμενη από πολλές καρδιές

Ο Μπρούκλιν, που πλέον ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη σύζυγό του, ηθοποιό και κόρη του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία και επενδυτή Νέλσον Πελτζ, είχε πρόσφατα εκφράσει ότι δεν θέλει επαφές με την οικογένειά του μέσα από μια εξασέλιδη δήλωση στο Instagram, απευθύνοντας τους σοβαρές κατηγορίες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι γονείς του προσπάθησαν να σαμποτάρουν τον γάμο του και ότι πάντοτε έδιναν προτεραιότητα στη δημόσια εικόνα τους αντί για τις οικογενειακές τους σχέσεις. «Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου έλεγχαν την αφήγηση στα μέσα ενημέρωσης για την οικογένειά μας», έγραψε συγκεκριμένα.

«Οι επιτηδευμένες αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι μη αυθεντικές σχέσεις ήταν πάντα μέρος της ζωής στην οποία γεννήθηκα». Και πρόσθεσε: «Πρόσφατα είδα με τα μάτια μου μέχρι πού μπορούν να φτάσουν για να διοχετεύσουν αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης, συχνά εις βάρος αθώων ανθρώπων, προκειμένου να διατηρήσουν την εικόνα τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».