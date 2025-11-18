Ο 85χρονος Τσακ Νόρις από το γυμναστήριο: «Θέτω στόχους, προχωράω μπροστά και επιλέγω την πειθαρχία»

Ο θρύλος των ταινιών δράσης, Τσακ Νόρις, μπορεί να έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από τον κινηματογράφο, όμως παραμένει ενεργός και δραστήριος, εμπνέοντας εκατομμύρια θαυμαστές μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Στα 85 του χρόνια, συνεχίζει να δείχνει ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την πειθαρχία, την άσκηση και την προσωπική εξέλιξη.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, ο αμερικανός ηθοποιός και πολεμιστής των πολεμικών τεχνών μοιράστηκε μια φωτογραφία από το γυμναστήριο, όπου φαίνεται να προπονείται με την ίδια αποφασιστικότητα που τον χαρακτήριζε πάντα. Μαζί με την εικόνα, έγραψε ένα μήνυμα γεμάτο αισιοδοξία και έμπνευση:

«Να μια φωτογραφία που τράβηξα πριν από αρκετούς μήνες. Η πρόοδος δεν μετριέται με την τελειότητα, αλλά με το θάρρος να συνεχίσεις. Ακόμα θέτω στόχους, προχωράω μπροστά και επιλέγω την πειθαρχία αντί της άνεσης. Ανεξάρτητα από την ηλικία σου, συνέχισε να αγωνίζεσαι για την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ο Θεός να σε ευλογεί, Τσακ Νόρις».