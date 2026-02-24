Ο Απόστολος Γκλέτσος έριξε «χυλόπιτα» στον Μπραντ Πιτ: «Δεν θα έπαιζα μαζί του, έχει πολύ τρέξιμο»

Μπορεί ο Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) να έχει μονοπωλήσει τα βλέμματα του εγχώριου και διεθνούς Τύπου στην Ύδρα, με τη νέα του ταινία, αλλά τις τελευταίες ημέρες, ένας δικός μας, bon viveur, ο Απόστολος Γκλέτσος, κάνει τις διακοπές του στο γραφικό νησί.

Ο ρεπόρτερ του Alpha «έπεσε» απροσδόκητα πάνω στον γνωστό Έλληνα ηθοποιό, έχοντας πάει στο νησί αρχικά για να προσεγγίσει τα γυρίσματα του διεθνούς σταρ του Χόλιγουντ.

Όπως λέει, βρήκε τον Απόστολο Γκλέτσο να γλεντοκοπά με ντόπιους, με τραγούδια, μουσική και χορούς, κάνοντάς του ερωτήσεις σχετικά με την ξένη παραγωγή.

«Δεν είμαι εδώ για τα γυρίσματα, ήρθαμε μήπως βλέπαμε και τον Μπραντ Πιτ, δεν τον είδαμε όμως. Δεν θα έπαιζα σε τέτοια παραγωγή, γιατί έχει τρέξιμο πολύ. Πια δεν το αντέχω. Είναι βέβαια μεγάλη διαφήμιση, μπράβο που το καταφέραμε».