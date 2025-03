Ο Βασιλιάς Κάρολος δηλώνει «φαν» του Μπομπ Μάρλεϊ και της Κάιλι Μινόγκ

Ο βασιλιάς Κάρολος θα μοιραστεί τις επόμενες ημέρες την πλήρη μουσική του playlist, με κομμάτια που τον συγκινούν, του ανεβάζουν τη διάθεση ή του ξυπνούν αναμνήσεις, με επιλογές από Μπομπ Μάρλεϊ μέχρι Κάιλι Μινόγκ.

Ο βασιλιάς φωτογραφήθηκε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για το μουσικό project, που ονομάστηκε King's Music Room, με μια ταμπέλα «on air» στο γραφείο του, αναφέρει το BBC.

Ένα βίντεο δείχνει την μπάντα για την αλλαγή της φρουράς έξω από το παλάτι να παίζει το «Could You Be Loved» του βασιλιά της reggae, μέρος ενός δρώμενου για τον εορτασμό της μουσικής από χώρες της Κοινοπολιτείας.

Ο «μουσόφιλος» Κάρολος

«Ήθελα ιδιαίτερα να μοιραστώ τραγούδια που μου έχουν φέρει χαρά. Σε όλη μου τη ζωή, η μουσική σήμαινε πολλά για μένα», λέει ο βασιλιάς στο βίντεο, που έγινε σε συνεργασία με την Apple Music.

«Έχει αυτή την αξιοσημείωτη ικανότητα να σου ξυπνά ευχάριστες αναμνήσεις, να μας παρηγορεί σε στιγμές θλίψης και να μας πηγαίνει σε μακρινά μέρη».

«Αλλά ίσως, πάνω από όλα, μπορεί να μας ανεβάσει τη διάθεση σε τέτοιο βαθμό, και πολύ περισσότερο όταν μας φέρνει κοντά τον έναν στον άλλο», πρόσθεσε.

Εκτός από τους ρυθμούς του Μπομπ Μάρλεϊ και της Κάιλι Μινόγκ, η playlist του Καρόλου περιλαμβάνει πολλά αξιόλογα ονόματα, όπως τον Νιγηριανοαμερικανό τραγουδιστή Davido και τον Βρετανό τραγουδοποιό Raye.

Το έργο προορίζεται να είναι μια διαφορετική προσέγγιση στην Ημέρα της Κοινοπολιτείας, όταν η βασιλική οικογένεια συγκεντρώνεται για μια λειτουργία στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Θα αντικατοπτρίζει τα μουσικά ενδιαφέροντα του Βασιλιά στη ζωή του, που κυμαίνονται από crooners της δεκαετίας του 1930 έως αστέρια των Afrobeat. Αναμένεται επίσης να μοιραστεί ανέκδοτα για μερικούς από τους καλλιτέχνες και να εξηγήσει πώς διάλεξε το «soundtrack» της ζωής του.