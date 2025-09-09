Ο σύζυγος της γυναίκας που πιάστηκε στην kisscam των Coldplay ξεσπά: «Είχαμε ήδη χωρίσει»

Όλοι θυμόμαστε το παράνομο ζευγάρι που πιάστηκε από την kisscam στη συναυλία των Coldplay. Μαζί με τα επικριτικά σχόλια στον CEO που απατούσε τη γυναίκα του, πολλοί έκριναν και την 52χρονη γυναίκα που μέχρι τώρα νομίζαμε ότι είναι επίσης παντρεμένη.

Ωστόσο, ο άντρας της συμβούλου HR που βρέθηκε στο στόχαστρο, αποκάλυψε ότι αυτός και η σύζυγός του είχαν ήδη χωρίσει όταν το βίντεο έγινε viral.

Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσε στο People ότι αυτός και η Κρίστιν είχαν ήδη «χωρίσει ιδιωτικά και φιλικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία των Coldplay».

«Η απόφασή τους να χωρίσουν είχε ήδη ληφθεί πριν από εκείνο το βράδυ», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ένας εκπρόσωπος του Άντριου, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum.

«Τώρα που η αίτηση διαζυγίου έχει δημοσιοποιηθεί, ο Άντριου ελπίζει ότι αυτό θα θέσει ένα σεβαστό τέλος στις εικασίες και θα επιτρέψει στην οικογένειά του να απολαύσει την ιδιωτικότητα που πάντα εκτιμούσε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύζυγος του CEO υπέβαλε αίτηση διαζυγίου στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου, λιγότερο από ένα μήνα μετά την αποκάλυψη της σχέσης της με τον εργοδότη της,

Δημόσια διαθέσιμα δικαστικά έγγραφα υποδηλώνουν ότι το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα με διαμεσολάβηση πριν αποφασίσει τελικά να χωρίσει.

Furious husband of HR executive caught on Coldplay kiss cam with her boss breaks silence as divorce looms https://t.co/OiFnsUhXsG — Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 9, 2025

Πηγή: Daily Mail