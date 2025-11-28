Ο Δημήτρης Φραγκιόγλου για τον ρόλο του Χλαπάτσα: «Δεν την χάρηκα την επιτυχία»

Καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ βρέθηκε ο ηθοποιός Δημήτρης Φραγκιόγλου, συνομιλώντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για την τεράστια αναγνωρισιμότητα που απέκτησε μέσα από την τηλεοπτική σειρά Της Ελλάδος τα παιδιά και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την επιτυχία.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως: «Δεν την χάρηκα την επιτυχία, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας, που έβγαινε, δεν ήταν αυτός που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα αυτό, από τις προτάσεις που είχα».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το χαίρεσαι. Σ’ αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και περιμένεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, αυτό που θέλεις, το φτιάχνεις».

Τέλος, αναφερόμενος στον τρόπο που τον αντιμετώπισε η τηλεοπτική παραγωγή μετά τον ρόλο του Χλαπάτσα, τόνισε: «Υπάρχει το κοινό και υπάρχουν η παραγωγή και οι άνθρωποι που δίνουν τις δουλειές.

Είναι δυο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αυτοί, λοιπόν, δεν σε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τυποποίησαν. Αυτό δεν είναι κακό, εξαρτάται πως το βλέπεις, αλλά εμένα δεν ήταν αυτό που με ενδιέφερε».