Ο Γιώργος Κωνσταντίνου για τον εθισμό του στον τζόγο: «Θεώρησα ότι μπορεί να βοηθήσω κάποιον»

«Καμιά φορά ο παθών πρέπει να γίνει και δάσκαλος» υποστήριξε ο Γιώργος Κωνσταντίνου σε συνέντευξή του στο vidcast Rainbow Mermaids αναφερόμενος στον λόγο που τον ώθησε να μιλήσει για τον εθισμό του στον τζόγο.

«Μίλησα γιατί θεώρησα ότι μπορεί να βοηθήσω κάποιον. Καμιά φορά ο παθών πρέπει να γίνεται δάσκαλος. Πρέπει να γίνεται και αφηγητής, να πει αυτό που πρέπει να πει. Έτσι κι εγώ ξεκίνησα και είπα ότι κάποτε είχα μια εξάρτηση από ένα κακό πάθος -ίσως από τα χειρότερα- και θα μπορούσαν ένας δυο άνθρωποι να με ακούσουν και να το καταλάβουν καλύτερα το πράγμα».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ανέφερε πως έχει μιλήσει και για άλλες πτυχές της ζωής του στο βιβλίο του, ωστόσο υποστηρίζει πως το κομμάτι του τζόγου έχει απασχολήσει τα media πιο έντονα: «Δεν έτυχε ποτέ να συζητηθεί ξανά. Το μόνο που έτυχε είναι ότι έχω γράψει τόσα και τόσα πράγματα και έχω γράψει ένα βιβλίο τότε, το “Showtime” με τη ζωή μου. Και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά η δημοσιογραφία έδειξε ότι την ενδιαφέρει ο τζόγος», είπε με χιούμορ.