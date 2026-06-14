Μενού

Ο Γιώργος Κοψιδάς για τον βιγκανισμό: «Δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε για 1 εκατομμύριο ευρώ»

Ο Γιώργος Κοψιδάς δηλώνει πως δεν θα διαφήμιζε μπέργκερ ούτε για 1 εκατ. ευρώ, μένοντας πιστός στη βίγκαν φιλοσοφία της ζωής του.

Reader symbol
Newsroom
κοψιδας
Γιώργος Κοψιδάς | Npd photo
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Γιώργος Κοψιδάς, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στον βιγκανισμό, δηλώνοντας πως οι ηθικές του αξίες δεν εξαγοράζονται.

Ο γνωστός ηθοποιός και αθλητής, όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν ποτέ να διαφημίσει μπέργκερ με αντάλλαγμα μια πολύ υψηλή αμοιβή, ήταν κάθετος: «Ο βιγκανισμός είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Όσα λεφτά και αν μου έδιναν, δεν θα το έκανα. Ούτε για ένα εκατομμύριο ευρώ».
 

Για τον ίδιο, η επιλογή αυτή ξεπερνά το οικονομικό κομμάτι και άπτεται της προσωπικής του ακεραιότητας. «Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου», εξήγησε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι όλα ξεκίνησαν από μια βαθιά εσωτερική αλλαγή: «Πρέπει να γίνει η σύνδεση στο μυαλό σου, όπως έγινε σε μένα, όταν είδα ντοκιμαντέρ και σχετικά βίντεο».

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE