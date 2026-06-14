Ο Γιώργος Κοψιδάς για τον βιγκανισμό: «Δεν θα διαφήμιζα μπέργκερ ούτε για 1 εκατομμύριο ευρώ»

Ο Γιώργος Κοψιδάς, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ξεκαθάρισε τη στάση του απέναντι στον βιγκανισμό, δηλώνοντας πως οι ηθικές του αξίες δεν εξαγοράζονται.

Ο γνωστός ηθοποιός και αθλητής, όταν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν ποτέ να διαφημίσει μπέργκερ με αντάλλαγμα μια πολύ υψηλή αμοιβή, ήταν κάθετος: «Ο βιγκανισμός είναι μια συγκεκριμένη φιλοσοφία ζωής. Όσα λεφτά και αν μου έδιναν, δεν θα το έκανα. Ούτε για ένα εκατομμύριο ευρώ».



Για τον ίδιο, η επιλογή αυτή ξεπερνά το οικονομικό κομμάτι και άπτεται της προσωπικής του ακεραιότητας. «Είναι σαν να προδίδω τον εαυτό μου», εξήγησε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι όλα ξεκίνησαν από μια βαθιά εσωτερική αλλαγή: «Πρέπει να γίνει η σύνδεση στο μυαλό σου, όπως έγινε σε μένα, όταν είδα ντοκιμαντέρ και σχετικά βίντεο».