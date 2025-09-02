Ο Γονίδης αποχώρησε από το σχήμα με τον Πλούταρχο: «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου»

Ο δημοφιλής τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης, με ανακοίνωσή του, γνωστοποίησε πως δεν θα συμμετάσχει στο «σχήμα» με τον Γιάννη Πλούταρχο, αφήνοντας μεταξύ άλλων αιχμές ότι «δεν σέβονται την ιστορία του».

Ο Σταμάτης Γονίδης, παράλληλα, είπε πως -φέτος- δεν θα συμμετάσχει σε κανένα σχήμα, ούτε θα εμφανιστεί σε κάποιο κέντρο νυχτερινής διασκέδασης τόσο στην Αθηνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σταμάτης Γονίδης, το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) ανακοίνωσε ότι τελικά θα απέχει από τις νυχτερινές πίστες, τονίζοντας πως τα άτομα, με τα οποία συνεργάζεται, θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία του.

Σταμάτης Γονίδης: Η ανακοίνωσή του

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο "lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται.

Ο νοών νοείτω. Σταμάτης Γονίδης».