Μενού

Ο Λίαμ Νίσον έγινε viral με την απροσδόκητη απάντησή του για το τι είναι Labubu

Μπορεί οι Labubu να έχουν γίνει viral σε ολόκληρο τον πλανήτη, ωστόσο ο Λίαμ Νίσον φαίνεται πως ζει στον δικό του κόσμο.

Reader symbol
Newsroom
Ο Λίαμ Νίσον στην πρεμιέρα της ταινίας “The Naked Gun”.
Ο Λίαμ Νίσον στην πρεμιέρα της ταινίας “The Naked Gun” στη Νέα Υόρκη. | (AP PHOTOS / Evan Agostini)
  • Α-
  • Α+

Οι Labubu αποτελούν αναμφισβήτητα τις πιο δημοφιλείς κούκλες παγκοσμίως - τουλάχιστον τους τελευταίους μήνες.

Και μπορεί εμείς να μην καταλαβαίνουμε τον λόγο πίσω από αυτή την εμμονή των celebrities - και όχι μόνο - να αγοράζουν έναντι αρκετών χρημάτων τέτοιες κούκλες ως διακοσμητικά για τη τσάντα τους, ωστόσο πρέπει να παραδεχτούμε το μέγεθος αυτού του trend.

Ο Λίαμ Νίσον, βέβαια, ούτε που έχει αντιληφθεί τι χαμός συμβαίνει με τις Labubu.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE