Ο λίγο προσβλητικός κανόνας της Σκάρλετ Γιοχάνσον για τις φωτογραφίες με τους φαν

Μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Σκάρλετ Γιοχάνσον στο περιοδικό InStyle, όπου μίλησε για όλα, χωρίς ενδοιασμούς. Η δημοφιλής Χολιγουντιανή ηθοποιός, πέρα από την ιδιότητά που την έχει κάνει γνωστή σε όλον τον κόσμο, έφερε στο φως την ιδιότητα της ως εργαζόμενη μητέρα και ως γυναίκα.

Η ηθοποιός αποτυπώθηκε στο συλλογικό υποσυνείδητο μέσα από τους ρόλους της στις ταινίες Lost In Translation, Marriage Story, Girl With a Pearl Earring, Match Point, Ghost World ενώ είναι από τις γυναίκες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις στον κόσμο. Πέρα από αυτά, γι' αυτήν έχουμε ακόμη να γράψουμε: μια εταιρεία παραγωγής, ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο, μια ακμάζουσα καριέρα υποκριτικής, μια εταιρεία startup περιποίησης της επιδερμίδας The Outset, και φυσικά δυο παιδιά.

Στη συνέντευξη μίλησε για το κομμάτι της αναγνωρισιμότητας και πως η ίδια την διαχειρίζεται με το πέρασμα του χρόνου.

«Το θέμα με το να είσαι δημόσιο πρόσωπο είναι ότι η ιδέα του να είσαι αναγνωρίσιμος και διάσημος είναι διασκεδαστική, αλλά, δεν υπάρχει επιστροφή.

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει τεράστια απώλεια σε αυτό. Σκέφτομαι να το διατηρήσω όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο μέχρι να είναι επιλογή κάποιου, αυτή είναι η επιλογή που κάνω μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά μου» αναφέρει η ηθοποιός. Η ίδια προτιμά να κυκλοφορεί όπως θέλει, σαν να μην ήταν διάσημη.

Άλλωστε είναι από τους ηθοποιούς που δεν βγάζουν φωτογραφίες με θαυμαστές στον δρόμο, μόνο αν είναι σε κάποια εκδήλωση.

«Πραγματικά αυτό μπορεί να προσβάλλει πολλούς ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ευγνώμων. Αλλά πάντα λέω στους ανθρώπους ότι «δεν δουλεύω». Μου αρέσει να είμαι στις δικές μου σκέψεις που δεν έχουν καμία σχέση με το τι σκέφτονται οι άλλοι για μένα».