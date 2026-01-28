Ο Μουγκοπέτρος έκοψε και δώρισε τα μαλλιά του σε καρκινοπαθείς: «Η προσφορά με σήκωσε ξανά όρθιο»

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος προχώρησε σε μια πράξη βαθιάς ανθρωπιάς, κόβοντας και δωρίζοντας τα μαλλιά του σε ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο.
Την κίνησή του μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μέσω ανάρτησης στο Instagram, τονίζοντας πως για εκείνον «δεν είναι απλώς ένα κούρεμα, αλλά μια πράξη προσφοράς».
Στο μήνυμά του περιέγραψε τη συναισθηματική σημασία που είχαν για εκείνον τα μαλλιά του, τα οποία τον συνόδευσαν «σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής».
Όπως εξήγησε, πλέον αποκτούν έναν νέο σκοπό: να γίνουν δύναμη για ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα.
Ο Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στη φράση του Αγίου Παϊσίου «Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός», σημειώνοντας πως μέσα από τον πόνο έμαθε ότι τίποτα δεν χάνεται όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά.
«Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο», έγραψε, υπογραμμίζοντας ότι η πίστη, η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός προς όσους παλεύουν καθημερινά τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.
«Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα», κατέληξε, μιλώντας με ταπεινότητα, πίστη και ελπίδα.
