Ο μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα υποστηρίζει ότι τον έχει στοιχειώσει - Τι «λέει» το φάντασμά της

Ο πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Paul Burrell, αποκάλυψε ότι το φάντασμά της παρουσιάζεται τακτικά στη ζωή του μετά τον θάνατό της, για του μεταφέρει, όπως τουλάχιστον θεωρεί ο ίδιος, ένα ανησυχητικό μήνυμα.

Επισκέπτεται τον Paul στα όνειρά του εδώ και χρόνια και μόλις πρόσφατα ήρθε η απόδειξη, όπως ισχυρίζεται, ότι το πνεύμα της είναι συχνός επισκέπτης στην πολυτελή έπαυλη που μοιράζεται με τον σύντροφό του, Graham Cooper, στο Τσέσιρ, όπως γράφει η Mirror.

Ghostbusters για την Νταϊάνα

Αυτή η «αποκάλυψη» έγινε κατά τα γυρίσματα της βρετανικής εκπομπής «Celebrity Help! My House is Haunted», όπου κυνηγοί φαντασμάτων αναλαμβάνουν να «εξορκίσουν» στοιχειωμένα σπίτια διασήμων.

Το ζευγάρι είχε φερόμενα παραπονεθεί για ύποπτους γδούπους που ακούγονται τα βράδια, σκιές που μοιάζουν να ζωντανεύουν, αλλά και καπνό τσιγάρου που εμφανίζεται ανεξήγητα στο σπίτι κατά καιρούς.

Αυτό που δεν περίμενε ο 65χρονος Paul ήταν να ακούσει το γέλιο της Νταϊάνα και ένα μήνυμα μόνο για εκείνον. Μια λέξη με βαρύτητα. «Γαλλία…» Το μήνυμα της Νταϊάνα μαγνητοσκοπήθηκε με ένα μηχάνημα που οι «ειδικοί» ονομάζουν καταγραφέα EVP, το οποίο «μας δίνει τη δυνατότητα να ακούμε πέρα ​​από το ανθρώπινο αυτί για οποιαδήποτε κοντινή επαφή με πνεύματα».

Η φωνή ακούστηκε να λέει «Συγγνώμη» και «Γαλλία», σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους. Ο Paul έμεινε εμφανώς έκπληκτος. «Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πει Γαλλία εκτός από το γεγονός ότι η πριγκίπισσα πέθανε στη Γαλλία και το γεγονός ότι πήγα στη Γαλλία για να την φέρω στο σπίτι», λέει.