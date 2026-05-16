Ο Mr. Lordi ξεκίνησε «μπιφ» με το «Φέρτο» του Akyla: «Δεν μου αρέσει»

Θυμάστε το 2006, τότε που η Αθήνα είχε φορέσει τα γιορτινά της για να υποδεχτεί τη Eurovision και εμείς στέλναμε την απόλυτη Άννα Βίσση με το «Everything»; Εκείνη ήταν η χρονιά που τα «τέρατα» από τη Φινλανδία, οι ανεπανάληπτοι Lordi, σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, συγκεντρώνοντας 292 βαθμούς με το «Hard Rock Hallelujah» – χαρίζοντας στη χώρα τους την πρώτη και τελευταία (μέχρι σήμερα) νίκη στον θεσμό.

Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα, που έγραψε ιστορία τόσο με τη μουσική του όσο και με τις εκκεντρικές στολές που κάποτε... τρόμαξαν το ελληνικό κοινό, μίλησε στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού και οι ατάκες του Mr. Lordi ήταν απλά απολαυστικές.

Όταν ο frontman του συγκροτήματος ρωτήθηκε για το πώς νιώθει που βρίσκεται ξανά στο περιβάλλον του διαγωνισμού τόσα χρόνια μετά, απάντησε με το γνωστό, αφοπλιστικό του χιούμορ:

«Αισθανόμαστε περίπου το ίδιο με το 2006. Νιώθω... τόσο ιδρωμένος μέσα σε όλο αυτό!»

Ο Mr. Lordi δεν μάσησε τα λόγια του ούτε για τους φετινούς εκπροσώπους της πατρίδας του, αλλά ούτε και για την ελληνική συμμετοχή.

Αν και για τους Φινλανδούς εκπροσώπους αναγνώρισε την αξία τους, λέγοντας πως «είναι επαγγελματίες, τόσο επαγγελματίες μουσικοί εδώ και τόσα χρόνια», δεν έκρυψε ότι το κομμάτι τους δεν είναι του γούστου του.

Το highlight της συνέντευξης, όμως, ήρθε όταν ρωτήθηκε για τον Akyla κι το ferto:

«Δεν μου αρέσει, δεν είναι το είδος της μουσικής μου, λυπάμαι. Είμαι ροκάς, μεταλάς! Για να είμαι δίκαιος, μπορώ να πω ακριβώς το ίδιο και για το τραγούδι της Φινλανδίας... ούτε αυτό μου αρέσει!»