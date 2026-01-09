Μενού

Ο «πόλεμος» των Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν δεν θέλει καμία σχέση με τους γονείς του

Το κλίμα στην οικογένεια Μπέκαμ παραμένει τεταμένο, με τον Μπρούκλιν να επιθυμεί να κόψει κάθε γέφυρα επικοινωνίας με τους γονείς του.

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα βραβεία BAFTA
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ στα βραβεία BAFTA | (Photo by Vianney Le Caer/Invision/AP)
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν κάνει κανένα βήμα πίσω. Η απόφαση να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς του και να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο επικοινωνίας, φαίνεται πως είναι οριστική και αμετάκλητη.

Η κόντρα ανάμεσα στον Ντέιβιντ, τη Βικτόρια και τον Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι πια δεδομένη. Η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο και, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

