Ο «πόλεμος» των Μπέκαμ: Ο Μπρούκλιν δεν θέλει καμία σχέση με τους γονείς του

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν κάνει κανένα βήμα πίσω. Η απόφαση να αποστασιοποιηθεί από τους γονείς του και να απορρίψει κάθε ενδεχόμενο επικοινωνίας, φαίνεται πως είναι οριστική και αμετάκλητη.
Η κόντρα ανάμεσα στον Ντέιβιντ, τη Βικτόρια και τον Μπρούκλιν Μπέκαμ είναι πια δεδομένη. Η οικογένεια έχει χωριστεί στα δύο και, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει σύντομα.
