Ο Ρουβάς σήκωσε τη Θεοδωρίδου και το παντελόνι αποφάσισε να κοπεί στα δυο - «Ξέρετε πόσα έχω σκίσει;»

Απρόοπτο στη σκηνή για Ρουβά–Θεοδωρίδου! Το παντελόνι σκίστηκε on stage και το κοινό αποθέωσε το πιο viral στιγμιότυπο της βραδιάς.

ρουβας ζυγουλη
Σάκης Ρουβάς και Νατάσα Θεοδωρίδου | Tik Tok / @gkchristy
Το Σάββατο το βράδυ, ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να ανεβάσει τη θερμοκρασία… λίγο παραπάνω απ’ όσο υπολόγιζε. Σε μια εντυπωσιακή χορογραφία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την πήρε αγκαλιά, την σήκωσε ψηλά και τσααακ! το παντελόνι είπε «ως εδώ».

@gkchristy Η στιγμή του συμβάντος #sakis #rouvas #viral ♬ L.Delibes, Sylvia - Pizzicato - AllMusicGallery

Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, η Νατάσα πέταξε το ατάκα-φωτιά «ωραίο ήταν» και ο Σάκης, με την απόλυτη ψυχραιμία του σταρ, απάντησε: «Ένα παντελόνι παραπάνω… ξέρετε πόσα έχω σκίσει;».

@gkchristy Δες το μέχρι τελους .. Ενα παντελόνι παραπάνω !! Σακηηη!! #sakis #rouvas #viral ♬ πρωτότυπος ήχος - Christy Groutidou

Το απρόοπτο έγινε highlight της βραδιάς και το μαγαζί… απογείωσε το κέφι.

