Ο Ρουβάς σήκωσε τη Θεοδωρίδου και το παντελόνι αποφάσισε να κοπεί στα δυο - «Ξέρετε πόσα έχω σκίσει;»

Το Σάββατο το βράδυ, ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να ανεβάσει τη θερμοκρασία… λίγο παραπάνω απ’ όσο υπολόγιζε. Σε μια εντυπωσιακή χορογραφία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την πήρε αγκαλιά, την σήκωσε ψηλά και τσααακ! το παντελόνι είπε «ως εδώ».
Το κοινό ξέσπασε σε γέλια, η Νατάσα πέταξε το ατάκα-φωτιά «ωραίο ήταν» και ο Σάκης, με την απόλυτη ψυχραιμία του σταρ, απάντησε: «Ένα παντελόνι παραπάνω… ξέρετε πόσα έχω σκίσει;».
Το απρόοπτο έγινε highlight της βραδιάς και το μαγαζί… απογείωσε το κέφι.
