«Ο θάνατος του Kurt Cobain ήταν ανθρωποκτονία» - Νέα ευρήματα έρευνας αμφισβητούν την αυτοκτονία του

Ο θάνατος του Kurt Cobain σόκαρε μια ολόκληρη γενιά και τάραξε τα νερά ολόκληρης της μουσικής βιομηχανίας Ωστόσο δεκαετίες αργότερα, οι τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή των Nirvana βρίσκονται ξανά υπό διερεύνηση.

Ο Cobain άφησε την τελευταία του πνοή στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, όταν αφαίρεσε τη ίδια του ζωή με κυνηγετικό όπλο στο σπίτι του στο Σιάτλ. Εκείνη την εποχή, ο ιατροδικαστής της κομητείας King είχε επιβεβαιώσει ότι ο θάνατός του χαρακτηρίζεται ως αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11 20-gauge.

Τα αποκαλυπτικά ευρήματα νέας ιατροδικαστικής έρευνας

Ωστόσο σήμερα, 30 χρόνια μετά, μια ανεπίσημη ομάδα ιατροδικαστών του ιδιωτικού τομέα ανοίγει ξανά την υπόθεση, εξετάζοντας τη νεκροψία και τον τόπο που βρέθηκε νεκρός ο Cobain, φέρνοντας τον Brian Burnett, έναν ειδικό που είχε εργαστεί στο παρελθόν σε υποθέσεις που αφορούσαν overdose και τραύματα από πυροβολισμούς.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Michelle Wilkins, η οποία συνεργάστηκε με την ομάδα, δήλωσε στην Daily Mail ότι μετά από μόλις τρεις ημέρες εξέτασης των στοιχείων με νέα ματιά, η Burnett είπε: «Πρόκειται για ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό».

Αυτό το συμπέρασμα ήρθε μετά από μια ενδελεχή ανασκόπηση των ευρημάτων της νεκροψίας, η οποία αποκάλυψε σημάδια που δεν συνάδουν με έναν ακαριαίο θάνατο από πυροβολισμό.

Η έκθεση παρουσίασε δέκα σημεία αποδεικτικών στοιχείων που υποδηλώνουν ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπισε έναν ή περισσότερους δράστες που τον ανάγκασαν σε υπερβολική δόση ηρωίνης για να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια να τον πυροβολήσουν στο κεφάλι, να βάλουν το όπλο στην αγκαλιά του και να αφήσουν πλαστό σημείωμα αυτοκτονίας.

«Υπάρχουν πράγματα στην νεκροψία που λένε, λοιπόν, περιμένετε, αυτό το άτομο δεν πέθανε τόσο γρήγορα από πυροβολισμό», είπε η Wilkins, επισημαίνοντας τη βλάβη οργάνων που σχετίζεται με την στέρηση οξυγόνου. «Η νέκρωση του εγκεφάλου και του ήπατος συμβαίνει σε περίπτωση υπερβολικής δόσης. Δεν συμβαίνει σε περίπτωση θανάτου από κυνηγετικό όπλο», πρόσθεσε.

Οι αντιθέσεις και το «κουκούλωμα» της υπόθεσης

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σιάτλ δήλωσε στη Daily Mail ότι δεν πρόκειται να ξανανοίξουν την υπόθεση. «Ο ντετέκτιβ μας κατέληξε ότι πέθανε από αυτοκτονία, και αυτή παραμένει η θέση του τμήματος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Daily Mail εξέτασε την νεκροψία του Κομπέιν, η οποία περιέγραφε πώς βρέθηκε το σώμα του στο πάτωμα του θερμοκηπίου πάνω από το γκαράζ του.

«Η εξέταση των διαφόρων χαρτιών στην αριστερή μπροστινή τσέπη του τζιν του Cobain αποκαλύπτει κάποια απόδειξη με μαύρο μελάνι, που γράφει "Remington 20 gauge 2-3/4 shells or shorter setup light shot 10888925", αναφέρει η νεκροψία της 20ης Ιουνίου 1994.

Η Wilkins είπε: «Μου φαίνεται σαν κάποιος να σκηνοθέτησε μια ταινία και ήθελε να είσαι απόλυτα σίγουρος ότι ήταν αυτοκτονία. Η απόδειξη για το όπλο είναι στην τσέπη του. Η απόδειξη για τις σφαίρες είναι στην τσέπη του. Οι σφαίρες είναι στοιχισμένες στα πόδια του».

Η νέα ιατροδικαστική έκθεση σημείωσε ότι τα μανίκια του Cobain ήταν τραβηγμένα προς τα πίσω και το κιτ ηρωίνης βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά, ενώ περιείχε σύριγγες με καπάκι, μπατονέτες και κομμάτια μαύρης ηρωίνης περίπου ίσου μεγέθους.

«Υποτίθεται ότι πιστεύουμε ότι έβαλε καπάκι στις βελόνες και τα έβαλε όλα πίσω στη θέση τους αφού έκανε τρεις ενέσεις, γιατί αυτό κάνει κάποιος ενώ πεθαίνει», είπε ο Wilkins και συμπλήρωσε: «Οι αυτοκτονίες είναι ακατάστατες και αυτή ήταν μια πολύ καθαρή σκηνή».

Η αστυνομία, κατά την έρευνα, ανέφερε ότι ο Cobain έκανε στον εαυτό του ένεση δέκα φορές μεγαλύτερη από την κανονική ποσότητα που θα είχε χρησιμοποιήσει ακόμη και ένας βαρύς χρήστης ηρωίνης.

Η νεκροψία του έδειξε υγρό στους πνεύμονες, αιμορραγία στα μάτια και βλάβη στον εγκέφαλο και το συκώτι. Αυτά τα ευρήματα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, είναι ασυνήθιστα για έναν γρήγορο θάνατο από πυροβολισμό, αλλά συνηθισμένα σε θανάτους από υπερβολική δόση ηρωίνης, οι οποίες προκαλούν αργή αναπνοή και χαμηλή ροή αίματος.

Η αιμορραγία των ματιών και η βλάβη στα όργανα δείχνουν ότι το σώμα του μπορεί να είχε έλλειψη οξυγόνου, κάτι που πιθανότατα δεν συνέβη μόνο από τον πυροβολισμό, κατέληξε η ομάδα.

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Η Wilkins υποστήριξε ότι ο Cobain υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είχε ακινητοποιηθεί πριν τον θανατηφόρο πυροβολισμό. «Πεθαίνει από υπερβολική δόση και έτσι μόλις αναπνέει, το αίμα του δεν κυκλοφορεί πολύ», υποστήριξε. «Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος και το ήπαρ δεν λαμβάνουν οξυγόνο και έτσι επέρχεται ο θάνατος», πρόσθεσε.

Η ίδια επισήμανε ότι το μέγεθος και η λειτουργία του όπλου καθιστούν απίθανο το σενάριο ότι ο Cobain, ο οποίος βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, ήταν σε θέση να το χειριστεί.

«Αν κοιτάξεις τις φωτογραφίες του τόπου εγκλήματος, βλέπεις πόσο μεγάλο είναι το όπλο», είπε. «Φανταστείτε ότι είναι σε κώμα και πεθαίνει. Επίσης, ο τρόπος που θα έπρεπε να το κρατήσει... είναι έξι κιλά», σημείωσε.

Η θέση των χεριών του Cobain και η έλλειψη κηλίδων αίματος εξέγειραν περαιτέρω ερωτήματα. Το αριστερό του χέρι ήταν σφιχτά τυλιγμένο γύρω από το στόμιο της κάννης, ενώ η σφαίρα βρέθηκε πάνω σε στοίβα ρούχων αντίθετα από την αναμενόμενη κατεύθυνση εκτίναξης.

«Πεθαίνει από υπερβολική δόση. Είναι σε κώμα και κρατάει το όπλο για να φτάσει τη σκανδάλη στο στόμα του. Είναι τρελό», είπε η Wilkins.

Η ομάδα μετά από αναπαράσταση διαπίστωσε: «Αν το χέρι σου είναι στο μπροστινό μέρος της κάννης, όπως αναφέρεται στην αναφορά της SPD, το όπλο δεν θα εκτινάξει τη σφαίρα», είπε η Wilkins.

«Οπότε όχι μόνο η σφαίρα είναι εκεί που δεν θα έπρεπε, αλλά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει σφαίρα καραμπίνας», συνέχισε. Επισημαίνει επίσης, ότι το αριστερό χέρι του Cobain ήταν ασυνήθιστα καθαρό: «Αν κοιτάξεις φωτογραφίες αυτοκτονιών με καραμπίνα, είναι φρικτές. Δεν υπάρχει κανένα συμβάν όπου αυτό το χέρι να μην είναι γεμάτο αίμα».

Το αίμα και το γράμμα

Σύμφωνα με την έκθεση, το σενάριο της ανθρωποκτονίας είναι ότι το αριστερό χέρι του Cobain τοποθετήθηκε πάνω στο όπλο μετά θάνατον, εξηγώντας το σημάδι που έμοιαζε με αποτύπωμα στον αντίχειρα. Η Wilkins αναφέρθηκε επίσης σε μοτίβα αίματος που υποδηλώνουν ότι το σώμα μπορεί να είχε μετακινηθεί.

«Υπάρχει αίμα και στο κάτω μέρος του πουκαμίσου του», είπε. «Ο μόνος τρόπος να μπει το αίμα στο πουκάμισο είναι αν ο Kurt σηκώθηκε και το κεφάλι του ήταν προς τα κάτω. Δεν υπάρχει αίμα στα χέρια του. Δεν υπάρχει αίμα στο υπόλοιπο πουκάμισο, αλλά υπάρχει μεγάλος λεκές στο κάτω μέρος».

Η φερόμενη επιστολή αυτοκτονίας επίσης εξετάστηκε. «Το πάνω μέρος της επιστολής γράφτηκε από τον Kurt», είπε η Wilkins. «Δεν υπάρχει καμία αναφορά για αυτοκτονία. Βασικά μιλάει για την απόφασή του να φύγει από το συγκρότημα», τόνισε και πρόσθεσε: «Στη συνέχεια υπάρχουν τέσσερις γραμμές στο κάτω μέρος. Αν κοιτάξεις την επιστολή, οι τελευταίες τέσσερις γραμμές γράφτηκαν διαφορετικά… το κείμενο είναι λίγο διαφορετικό. Είναι μεγαλύτερο, πιο ατημέλητο».

Η Wilkins τέλος τόνισε, ότι η ομάδα δεν ζητά συλλήψεις αλλά διαφάνεια και επανεξέταση των στοιχείων.