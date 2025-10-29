Ο Τζάστιν Μπίμπερ αποκαλύπτει τον δεκαλογο κανόνων μίας σωστής οικογένειας - Η θεωρία του περί απιστίας

Ο Τζάστιν Μπίμπερ φαίνεται πως αποφάσισε να βάλει τάξη στον γάμο του. Ο τραγουδιστής που έχει περάσει από κάθε πιθανό και απίθανο πρωτοσέλιδο, μοιράστηκε πρόσφατα τον δικό του αυστηρό ορισμό για την απιστία: αν σκεφτείς έστω και για ένα δευτερόλεπτο κάποιον άλλον με πόθο, είναι σαν να έχεις ήδη διαπράξει μοιχεία.

Αλλά ο Τζάστιν δεν σταμάτησε εκεί. Μαζί με τη Χέιλι - και τον μικρό Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ που ήρθε στον κόσμο το 2024- έχουν θεσπίσει 10 οικογενειακούς κανόνες.

Κάτι σαν τις Δέκα Εντολές, αλλά με ακόμα πιο περίεργα «πρέπει».

Οι πρώτοι πέντε:

Εκτιμούμε την ανάπαυση ως λατρεία (Netflix and pray).

Εκτιμούμε τη μακροζωία και έναν βιώσιμο ρυθμό ζωής.

Εκτιμούμε την ποιότητα και την αριστεία της παραγωγής.

Εκτιμούμε την καινοτομία και την προώθηση της ανθρώπινης εμπειρίας.

Εκτιμούμε την υγεία και τη σωματική ευεξία ως πράξη διαχείρισης .

Και οι υπόλοιποι πέντε:

Εκτιμούμε τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία προϊόντων που υπηρετούν την ανθρωπότητα.

Εκτιμούμε την προσφορά υπηρεσιών και το να κάνουμε τους ανθρώπους να νιώθουν ότι μπορούν να πετάξουν.

Εκτιμούμε τη γενναιοδωρία και την ευγενική προσφορά χρόνου, χρημάτων και σεβασμού.

Εκτιμούμε τη ζωή ως δώρο και ασκούμε καθημερινά ευγνωμοσύνη.

Εκτιμούμε τους ανθρώπους και πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια και την αιώνια αξία τους

Το παρασκήνιο

Όλα αυτά έρχονται μετά από μήνες φημών για κρίση στον γάμο τους: unfollow στο Instagram, «παγίδες δίψας» (a.k.a. thirst traps) που δεν άρεσαν στη Χέιλι, και σχόλια που έριξαν λάδι στη φωτιά.

Παρ’ όλα αυτά, το ζευγάρι συνεχίζει να εμφανίζεται ενωμένο - και με κανόνες πιο αυστηρούς κι από σχολικό κανονισμό.

Τώρα, αν όλα αυτά είναι πράγματι η βαθιά φιλοσοφία ζωής του ζευγαριού ή απλώς ένα καλοστημένο manual marketing για να δείξουν ότι «έχουν τον έλεγχο», αυτό είναι άλλο θέμα.

Στο Χόλιγουντ, ποτέ δεν ξέρεις αν οι κανόνες είναι για το σπίτι ή για το εξώφυλλο. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς: όταν οι celebrities μοιράζονται «10 εντολές», συνήθως καταλήγουν να είναι άλλο ένα brand extension.