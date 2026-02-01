Μενού

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι «μαμάκιας» - Το plus one του στα Όσκαρ θα είναι η μητέρα του

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα παρευρεθεί στην τελετή απονομής συνοδευόμενος από τη μητέρα του - τηρώντας μια υπόσχεση που έδωσε στα 15 του.

Ο Τζέικομπ Ελόρντι με τη μητέρα του, Μελίντα
Ο Τζέικομπ Ελόρντι με τη μητέρα του, Μελίντα | Getty Images
Ο Τζέικομπ Ελόρντι επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και στο Χόλιγουντ, η μαμά παραμένει μαμά. Ο 28χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πως στη φετινή απονομή των Όσκαρ θα έχει στο πλευρό του τη μητέρα του, Μελίσσα Έλορντι, τηρώντας μια υπόσχεση που της είχε δώσει, όταν ήταν ακόμα έφηβος.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», ο Τζέικομπ Ελόρντι δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα πάρω τη μαμά μου. Της το είχα υποσχεθεί όταν ήμουν 15 χρονών, οπότε πρέπει να το τηρήσω».

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

