Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι «μαμάκιας» - Το plus one του στα Όσκαρ θα είναι η μητέρα του

Ο Τζέικομπ Ελόρντι επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και στο Χόλιγουντ, η μαμά παραμένει μαμά. Ο 28χρονος ηθοποιός αποκάλυψε πως στη φετινή απονομή των Όσκαρ θα έχει στο πλευρό του τη μητέρα του, Μελίσσα Έλορντι, τηρώντας μια υπόσχεση που της είχε δώσει, όταν ήταν ακόμα έφηβος.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», ο Τζέικομπ Ελόρντι δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα πάρω τη μαμά μου. Της το είχα υποσχεθεί όταν ήμουν 15 χρονών, οπότε πρέπει να το τηρήσω».
