Ο Τζέισον Μομόα ξυρίζεται για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια για το Dune 3

Ο Τζέισον Μομόα αποχωρίζεται το χαρακτηριστικό του μούσι για το Dune 3.

Ο Τζέισον Μομόα στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «See»
Ο Τζέισον Μομόα στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του «See» | (Jordan Strauss/Invision/AP)
Ο Τζέισον Μομόα, γνωστός για το φουντωτό μούσι του και τον ρόλο του Aquaman, έκανε την πρώτη του ξυριστική αλλαγή μετά από έξι χρόνια, ενόψει της επιστροφής του στην πολυσυζητημένη ταινία επιστημονικής φαντασίας, Dune 3.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε πρόσφατα ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται να ξυρίζει το χαρακτηριστικό του μούσι.

