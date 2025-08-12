O Τζίμι Κίμελ αλλάζει υπηκοότητα λόγω Τραμπ: «Eίναι τόσο κακό όσο νομίζατε ότι θα ήταν»

Σε μια αποκαλυπτική στιγμή στο «The Sarah Silverman Podcast», ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ εξομολογήθηκε πως η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ υπό την προεδρία Τραμπ τον ώθησε να στραφεί στις ρίζες του και να αποκτήσει ιταλική υπηκοότητα.

«Αυτό που συμβαίνει [με τον Τραμπ] είναι τόσο κακό όσο νομίζατε ότι θα ήταν. Είναι πολύ χειρότερο. Είναι απλά απίστευτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η απόφαση του Κίμελ δεν ήταν απλώς πολιτική, αλλά και βαθιά προσωπική.

Μέσω της καταγωγής του από την Ίσκια – ένα μαγευτικό νησί στον κόλπο της Νάπολης – κατάφερε να διεκδικήσει την υπηκοότητα, τιμώντας την ιστορία της οικογένειάς του.

Οι προπαππούδες του είχαν μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά από έναν φονικό σεισμό που κόστισε τη ζωή σε μεγάλο μέρος της οικογένειας.

Ο Κίμελ δεν είναι ο μόνος που επέλεξε διαφορετική υπηκοότητα.

Όπως ανέφερε και η Σάρα Σίλβερμαν, «πολλοί άνθρωποι που γνωρίζω» σκέφτονται να αποκτήσουν υπηκοότητα σε άλλη χώρα.

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, για παράδειγμα, έχει ήδη μετακομίσει εκτός ΗΠΑ.

Η τάση αυτή φαίνεται να ενισχύεται, ειδικά μεταξύ φιλελεύθερων προσωπικοτήτων που νιώθουν απογοητευμένες από την πολιτική πορεία της χώρας τους.

