Ο Τζον Σίνα ερωτεύτηκε τη... σπανακόπιτα και έγινε viral: «Όταν τη δοκιμάζεις, ξυπνούν αναμνήσεις»

Ο Τζον Σίνα, ένας από τους πιο εμβληματικούς αστέρες του WWE, o oποίος αποτελεί πλέον και μία από τις προσωπικότητες του Hollywood με ρόλους σε αρκετές ταινίες, αγαπάει ένα ελληνικό φαγητό.

Ο Σίνα δεν έχει κανένα πρόβλημα από το να παρουσιάσει και μία πιο «ευαίσθητη» πλευρά, όπως στο πρόσφατο βίντεο του Bon Appétit Magazine, όπου μίλησε για την αγάπη του για την ελληνική... σπανακόπιτα.

Ανακάλυψε τη σπανακόπιτα στο ταξίδι του μέλιτος με τη σύζυγό του στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη και, όπως φαίνεται, δεν την ξεχνάει έκτοτε.

Ο Τζον Σίνα χαρακτηρίζει τη σπανακόπιτα ως ένα πιάτο που «σε ακολουθεί σε κάθε στιγμή της ημέρας», μιας και μπορείς να τη φας το πρωί με τον καφέ, το βράδυ στο δείπνο ή σαν σνακ μέσα στην ημέρα. Κάθε φορά που δοκιμάζει ένα κομμάτι, οι μνήμες τόν ταξιδεύουν πίσω σ’ εκείνες τις χαρούμενες στιγμές του.

Στο βίντεο του Bon Appétit Magazine που έχει γίνει viral, ο Τζον Σίνα δοκιμάζει ξανά σπανακόπιτα on camera και την εκθειάζει για μία ακόμα φορά.