Οι 10 φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν λένε ψέματα

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να καταλάβουν πότε κάποιος τους λέει ψέματα και πότε όχι. Θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να ψυχολογήσουν τον συνομιλητή τους και πως δεν υπάρχει περίπτωση να εξαπατηθούν από τα λεγόμενά τους.

Κόντρα σε αυτή την πεποίθηση, οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν πως υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν καλά πώς να κρύβουν τα ψέματά τους, υιοθετώντας μια διαφορετική ταυτότητα. Έχουν τον έλεγχο της φωνής τους και εστιάζουν στη στάση του σώματός τους, ώστε να μην προδοθούν.

Βέβαια, ακόμα σε και αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει τρόπος να καταλάβεις, αν κάποιος σου λέει ψέματα. Πώς; Πολλές φορές, οι φράσεις που χρησιμοποιούν οι ψεύτες φαίνονται αθώες, ωστόσο πίσω τους κρύβουν ολόκληρο σχέδιο.

Μπορεί ο ρόλος τους να είναι να καθησυχάσουν τους άλλους και να ηρεμήσουν τις σκέψεις τους, ωστόσο όταν χρησιμοποιούνται για καμουφλάζ, είναι εύκολο να το καταλάβεις. Η ενέργεια αυτών των ατόμων δεν συνάδει με το νόημα των λέξεων που διατυπώνουν.

