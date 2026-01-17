Οι άνθρωποι που δεν επιτρέπουν στην κριτική να τους επηρεάσει, κάνουν αυτά τα 5 πράγματα

Σε μια εποχή όπου η κριτική – θεμιτή ή μη – διακινείται με ταχύτητα φωτός, από τα social media μέχρι τον επαγγελματικό χώρο, η ανθεκτικότητα απέναντι στα αρνητικά σχόλια μοιάζει να είναι επιτακτική ανάγκη.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που «λυγίζουν» μπροστά στην αποδοκιμασία, αμφισβητώντας τον εαυτό τους και τις επιλογές τους.

Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που καταφέρνουν να μένουν ψύχραιμοι και ανεπηρέαστοι, ακόμη και όταν η κριτική γίνεται έντονη ή άδικη.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr