Οι άνθρωποι που φαντάζονται πάντα το χειρότερο σενάριο, έχουν αυτά τα 10 χαρακτηριστικά

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων έχει μια τάση να εστιάζει σε όλα τα αρνητικά και να θεωρεί πως όλα θα πάνε όσο πιο λάθος γίνεται. Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνει να διατηρεί την ψυχραιμία του.
Οι άνθρωποι που φαντάζονται πάντα το χειρότερο σενάριο έχουν συχνά μια ιδιαίτερη προσέγγιση για τη ζωή και τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Η συνεχής ενασχόληση με αρνητικά ενδεχόμενα και οι «καταστροφικές» σκέψεις μπορεί να προκαλέσουν συναισθηματική ένταση και άγχος, όμως ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες και σίγουρες αποφάσεις
Η ικανότητα να σκεφτόμαστε διεξοδικά τις πιθανές συνέπειες πριν δράσουμε είναι μια πολύτιμη δεξιότητα που, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την προσωπική μας ασφάλεια.
