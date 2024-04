Οι διάσημοι Έλληνες που θέλουν να γίνουν ευρωβουλευτές - Πρωτάρηδες, έμπειροι και τράμπες

Η αντίστροφη μέτρηση για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου έχει ξεκινήσει και όσο τα κόμματα ανακοινώνουν τους υποψήφιους στα ψηφοδέλτιά τους, διαπιστώνουμε πως δεν είναι λίγοι οι επώνυμοι - κυρίως από τον χώρο της σόουμπιζ - που έχουν επιλέξει να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και στον πολιτικό στίβο.

Ελεονώρα Μελέτη

Η παρουσιάστρια του «Mega Καλημέρα» αφήνει τα τηλεοπτικά πλατό και βάζει πλώρη για το Ευρωκοινοβούλιο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η υποψηφιότητά της ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (15/4) και μάλιστα, ξάφνιασε αφού η πληροφορία δεν είχε ακουστεί ούτε σα φήμη το προηγούμενο διάστημα.

«Το οφείλω στις γυναίκες που δεν έχουν βήμα, το οφείλω στον εαυτό μου που έχει μάθει να διεκδικεί και στην εξάχρονη κόρη μου», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ελεονώρα Μελέτη, ενώ μέσα από τον αέρα της εκπομπής της στο Mega τόνισε: «Δεν έχω να χάσω κάτι. Πολιτικός δεν είμαι, παρουσιάστρια - δημοσιογράφος είμαι και θα συνεχίσω να είμαι».

Μάλιστα, όπως έχει αναφέρει η Ελεονώρα Μελέτη, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από τον «Πρωινό Καφέ» το 2005 και έκτοτε έχει παρουσιάσει με επιτυχία πολλές εκπομπές σε διαφορετικές ζώνες μετάδοσης, είχε και στο παρελθόν αντίστοιχη πρόταση να στραφεί στην πολιτική, αλλά τότε δεν ένιωθε έτοιμη.

Νόνη Δούνια

Στο παρελθόν η Νόνη Δούνια έχει διατελέσει Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Πειραιά, ενώ το 2019 εξελέγη βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Στις βουλευτικές εκλογές του 2023 δεν εκλέχτηκε με την ίδια να παραδέχεται πως τότε έκλαψε πολύ.

Με μεγάλη πορεία στην πασαρέλα, αλλά και με συμμετοχή σε πολλές τηλεοπτικές σειρές κι εκπομπές, φέτος η Νόνη Δούνια ήταν μέλος της ομάδας του Κώστα Τσουρού «Ακόμα Δεν Είδες Τίποτα».

Όσον αφορά την υποψηφιότητά της στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου, πρόσφατα η ίδια δήλωσε - μεταξύ άλλων - στο «The 2Night Show»: «Δεν φοβάμαι να φάω τα μούτρα μου, να κάνω λάθη. Είμαι έτοιμη να δώσω τον αγώνα μου, ο κόσμος είναι αυτός που αποφασίζει. Πάντα δίνω τον αγώνα μου, δεν εγκαταλείπω ποτέ».

Σοφία Μπεκατώρου

Με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι υποψήφια η δύο φορές Ολυμπιονίκης, Σοφία Μπεκατώρου, η οποία την εβδομάδα που μας πέρασε - μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα - ζήτησε εξ αρχής από το κόμμα «να κάνει την κίνηση που πρέπει».

Μάλιστα, μετά τη διαγραφή του δημοσιογράφου από το ευρωψηφοδέλτιο, δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για τα «άμεσα αντανακλαστικά». Η Σοφία Μπεκατώρου ξεκίνησε την ιστιοπλοΐα σε ηλικία 8 ετών σα χόμπι και σε ηλικία μόλις 14 ετών ήταν πρωταθλήτρια Βαλκανίων, ενώ σήμερα θεωρείται η καλύτερη Ελληνίδα ιστιοπλόος.

Στα τέλη του 2020 κατήγγειλε τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε δεχτεί το 1998 με την καταγγελία της να γίνεται η αρχή του ελληνικού #MeToo και η αφορμή να καταγγείλουν πολλές γυναίκες από τον χώρο του αθλητισμού και του θεάτρου - και όχι μόνο - την κακοποίηση που έχουν υποστεί και οι ίδιες.

Πύρρος Δήμας

Ο τρεις φορές χρυσός ολυμπιονίκης και μία φορά χάλκινος ολυμπιονίκης της άρσης βαρών, ο οποίος στο παρελθόν έχει υπάρξει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βάζει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Πύρρος Δήμας είχε συνοδέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε περιοδεία του στην Αγία Παρασκευή τον περασμένο Ιανουάριο, φουντώνοντας έτσι τις τότε φήμες περί υποψηφιότητάς του στις Ευρωεκλογές.

«Δώστε μου τη δύναμη να αγωνιστώ για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας μέσα στην Ευρώπη, για τα αδέρφια μας στη Βόρεια Ήπειρο», έχει δηλώσει ο ίδιος με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του.

Γιώργος Αυτιάς

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια ο Γιώργος Αυτιάς καλημέριζε τους τηλεθεατές πρώτα τις καθημερινές και τα τελευταία χρόνια τα Σαββατοκύριακα. Πλέον ο γνωστός δημοσιογράφος βάζει πλώρη για το Ευρωκοινοβούλιο, βάζοντας υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία.

Είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Αυτιάς δοκιμάζει τις δυνάμεις του στην πολιτική με την υποψηφιότητά του να ανακοινώνεται επίσημα στις 11 Απριλίου αν και αυτή είχε επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, ο ίδιος είχε δηλώσει τότε: «Δεν είμαι πολιτικός, βρε παιδιά. Πρέπει όμως να πάει εκεί τουλάχιστον ένας που να ξέρει οικονομικά».

Βούλα Πατουλίδου

Η Βούλα Πατουλίδου, η πρώτη γυναίκα χρυσή Ολυμπιονίκης στην Ελλάδα ασχολείται ενεργά με την πολιτική ήδη αρκετά χρόνια, έχοντας διατελέσει Αντιπεριφερειάρχης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Ήδη από τα μέσα Μαρτίου - οπότε και ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά της με τη Νέα Δημοκρατία - έχει δηλώσει «έτοιμη για τον "στίβο" του Ευρωκοινοβουλίου».

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα (15/4) για την παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας για τις Ευρωεκλογές, η Βούλα Πατουλίδου δεν έκρυψε ότι «Μου είπαν να πω "για την Ελλάδα ρε γ*μώτο". Δε θα το πω. Γιατί αυτό ειπώθηκε μετά από επιτυχία. Αν είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί 9 Ιουνίου το βράδυ».

Με την παραπάνω δήλωση η Βούλα Πατουλίδου αναφερόταν στην ιστορική πια φράση που είπε η ίδια στις 5 Αυγούστου του 1992 αμέσως μόλις κατέκτησε το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στη Βαρκελώνη στα 100 μ. εμπόδια με επίδοση 12.64.

Νίκος Παππάς

Όταν στα μέσα του Φεβρουαρίου ο Νίκος Παππάς, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδος, είχε βρεθεί στο πλατό του «Καλύτερα Δε Γίνεται», είχε αποκαλύψει ότι είχε δεχτεί πρόταση από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές.

Χαρακτήρισε τον εαυτό του «ανένταχτο άνθρωπο της Αριστεράς», τονίζοντας ότι «έχω βαρεθεί να κάνω αντιπολίτευση από τον καναπέ και να παίρνω πρωτοβουλίες που η Πολιτεία δεν μπορεί να υποστηρίξει. Έχω πάρει απόφαση να βγω μπροστά με κάποιον πιο θεσμικό ρόλο».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Νίκος Παππάς αποτέλεσε προσωπική επιλογή του Στέφανου Κασσελάκη με τον ίδιο να τονίζει ότι «μπαίνω στον στίβο της πολιτικής γιατί θέλω να προσφέρω».

Εκτός από την καριέρα του στα γήπεδα, ο Νίκος Παππάς έχει λάβει συμμετοχή σε πολλές φιλανθρωπικές ενέργειες.

Δημήτρης Πανόπουλος

Από τα πλατό της ενημέρωσης του ΣΚΑΪ, τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Πανόπουλος μετακόμισε στην ψυχαγωγική εκπομπή του Alpha, «Καλύτερα Δε Γίνεται» στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού και τώρα ετοιμάζεται να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην πολιτική.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο ίδιος στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, Tlive, με τον Στέφανο Κασσελάκη γνωρίστηκαν στο πλατό της εκπομπής του Alpha και έκτοτε δημιουργήθηκε μεταξύ τους μια σχέση εμπιστοσύνης, η οποία οδήγησε στην υποψηφιότητά του με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Νάσος Παπαργυρόπουλος

Ο γνωστός επιχειρηματίας και ηθοποιός, Νάσος Παπαργυρόπουλος, είναι υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μιλώντας στο «Πρωινό» τόνισε ότι δεν κατεβαίνει στις Ευρωεκλογές ως πρόσωπο lifestyle, αλλά ως επιχειρηματίας.

Σε ερώτηση για το αν θα τον ψηφίσει ο πατέρας του και γνωστός επιχειρηματίας, Αργύρης Παπαργυρόπουλος που έγραψε ιστορία για δεκαετίες ολόκληρες στην αθηναϊκή νύχτα, εκείνος απάντησε: «Δεν ξέρω, το ελπίζω».

Στο παρελθόν ο Νάσος Παπαργυρόπουλος έχει λάβει συμμετοχή σε ταινίες, θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές, αλλά και σε σόου και ριάλιτι, όπως το «Just The Two Of Us» και το «Survivor» αντίστοιχα.

Δώρα Τσαμπάζη

Με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι υποψήφια και η γνωστή δημοσιογράφος, Δώρα Τσαμπάζη, η οποία ήταν η σύζυγος του Ολυμπιονίκη Αλέξανδρο Νικολαΐδη που πέθανε τον Οκτώβριο του 2022.

Με τη δημοσιογραφία ασχολήθηκε μετά το τέλος των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, αλλά και το μεταπτυχιακό της, εργαζόμενη σε πολλά τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα της Θεσσαλονίκης.

Μετά τις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ η ίδια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της γράφοντας, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή της στο Instagram:

«Επίσημα υποψήφια ευρωβουλευτής μέσα από μια διαδικασία που επιλέξατε εσείς. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε με την προτίμηση σας! Είμαι πολύ συγκινημένη. Υπόσχομαι να γίνω η φωνή των μονογονεϊκών οικογενειών και ένα χέρι βοήθειας σε κάθε άνθρωπο που ταλαιπωρείται από την ασθένεια του καρκίνου».

Θοδωρής Ζαγοράκης

Ο Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Έλληνας διεθνής πρώην ποδοσφαιριστής θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου και μάλιστα, η υποψηφιότητά του συζητήθηκε έντονα όταν ανακοινώθηκε δεδομένου ότι ο ίδιος εξελέγη ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες ευρωεκλογές.

«Είμαι Εθνική Ελλάδος και τώρα είμαι με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη», απάντησε ο ίδιος σε όσα ακούστηκαν. Πρώτη φορά ως ευρωβουλευτής είχε εκλεγεί το 2014 πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Τον Μάρτιο του 2021 είχε εκλεγεί Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αλλά παραιτήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1988 από την Καβάλα και κρέμασε τα παπούτσια του το 2007 όταν αγωνιζόταν για τον ΠΑΟΚ. Από το 1994 έως το 2007 αγωνιζόταν στην Εθνική Ελλάδος, της οποίας υπήρξε αρχηγός το 2004 όταν εκείνη κατέκτησε το Euro 2004.

Μπάμπης Στόκας

Με την Πλεύση Ελευθερίας θα είναι υποψήφιος ο Μπάμπης Στόκας, ο οποίος δέχτηκε πρόταση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και μεταξύ άλλων δήλωσε στο «Ενώπιος Ενωπίω»:

«Εγώ λειτουργώ με το ένστικτο ως επί το πλείστον. Το σκέφτηκα και το ένστικτό μου μού λέει να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω τίποτα, δεν είμαι μέσα σε όλα αυτά, είμαι καινούργιος, αλλά με αγνές προθέσεις. Λέω να το δοκιμάσω αυτό, αλλά αυτά εξαρτώνται από το εάν θα βγεις. Νομίζω χρειάζονται νέα πρόσωπα».

Μαζί με τον Μάνο Ξυδού και τον Φίλιππο Πλιάτσικα, ο Μπάμπης Στόκας είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Πυξ Λαξ, ενός από τα πιο δημοφιλή ελληνικά συγκροτήματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Μιχάλης Αεράκης

Ο Μιχάλης Αεράκης, ο «παπα-Μιχάλης» της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, «Σασμός», κατεβαίνει υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Έχει γεννηθεί στα Ανώγεια της Κρήτης και ζει μόνιμα στα Χανιά, ενώ αποφάσισε να γίνει ηθοποιός σε ηλικία 25 ετών.

«Έγινα ηθοποιός γιατί ήθελα να σκάψω προς τα μέσα και να γίνω καλύτερος άνθρωπος», είχε εξομολογηθεί για την απόφασή του σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV.

Για 17 χρόνια διετέλεσε καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης.

Ελένη Γερασιμίδου

Η γνωστή ηθοποιός, Ελένη Γερασιμίδου, είναι υποψήφια με το ΚΚΕ. Η καριέρα της στην υποκριτική ξεκίνησε στα μέσα των '70s και έκτοτε έχει παίξει με επιτυχία σε αμέτρητες τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις, αλλά και σε ταινίες.

Είναι μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του οποίου υπήρξε πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας.

Έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή της στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα».

Έχει διατελέσει βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων και περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.

Μάριος Αθανασίου

Ο γνωστός ηθοποιός, Μάριος Αθανασίου, είχε βάλει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές του 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά δεν εκλέχτηκε με τον ίδιο να μην κρύβει τότε τη στενοχώρια του.

Τώρα θα δοκιμάσει εκ νέου τις δυνάμεις του μέσα από το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

Ο Μάριος Αθανασίου αποφάσισε να γίνει ηθοποιός σε ηλικία 21 ετών, κάνοντας το ντεμπούτο του στο τελευταίο επεισόδιο της θρυλικής σειράς «Ντόλτσε Βίτα». Έκτοτε ακολούθησαν πολλοί ρόλοι στην τηλεόραση και το θέατρο με τον ρόλο του στη σειρά του ΑΝΤ1 «Θα Βρεις τον Δάσκαλό σου» να τον καθιερώνει και να απογειώνει τη δημοτικότητά του.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος Αττικής με τον συνδυασμό της Ρένας Δούρου.

Αγγελική Ηλιάδη

Την Παρασκευή (19/4) το ΛΑΟΣ, με πρόεδρο πλέον τον Φίλιππο Καμπούρη, ανακοίνωσε τους υποψηφίους του και μεταξύ αυτών είναι η γνωστή τραγουδίστρια, Αγγελική Ηλιάδη.

Είναι η πρώτη φορά που η Αγγελική Ηλιάδη δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην πολιτική. Η ίδια ανέβηκε για πρώτη φορά σε πίστα νυχτερινού κέντρου το 1995 στο πλευρό των Άγγελου και Στέλιου Διονυσίου και έκτοτε ακολούθησε μια ιδιαίτερη επιτυχημένη καριέρα στο τραγούδι.

Ακόμα έχει λάβει συμμετοχή και σε τηλεοπτικά σόου, όπως το «Dancing with the Stars», αλλά και σε ριάλιτι, όπως η «Φάρμα» και το «I'm a Celebrity, Get Me Out Of Here».

Γιώργος Χρανιώτης

Από τη Γυμναστική Ακαδημία στην υποκριτική και τώρα στην πολιτική ο Γιώργος Χρανιώτης, ο οποίος είναι υποψήφιος με το ΜέΡΑ25.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο γνωστός ηθοποιός δοκιμάζεται στις κάλπες, αφού το 2019 ήταν υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής πάλι με το ΜέΡΑ25, όμως, δεν εξελέγη, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2023 έθεσε υποψηφιότητα στην Α' Αθηνών.

Ο Γιώργος Χρανιώτης έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση στη σειρά «Βανίλια - Σοκολάτα» και όλα αυτά τα χρόνια ακολούθησαν πολλοί ρόλοι σε τηλεόραση και θέατρο, ενώ συμμετείχε και στο «Dancing with the Stars» το 2011 και στο «Survivor» το 2017.

Άννα Βαγενά

Η γνωστή ηθοποιός, Άννα Βαγενά, με τη μακρά και επιτυχημένη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Πιστεύω ότι με την πιθανή παρουσία μου στο Ευρωψηφοδέλτιο θα ενισχύσω την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα στις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Πάνω απ' όλα όμως, γιατί πιστεύω ότι αν εκλεγώ θα είμαι χρήσιμη σ' αυτό το αξίωμα», δήλωσε - μεταξύ άλλων - η ίδια για την υποψηφιότητά της.

Η Άννα Βαγενά ασχολείται ενεργά με την πολιτική αρκετά χρόνια τώρα. Έχει εκλεγεί δύο φορές δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Λάρισας, ενώ στις εκλογές του 2009 ήταν υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στην Α' Αθηνών.

Εξελέγη βουλευτής στις 12 Φεβρουαρίου του 2012, μετά από την παραίτηση της Πέμης Ζούνη, αλλά διεγράφη την επόμενη ημέρα, επειδή καταψήφισε το μνημόνιο και παρέμεινε ως ανεξάρτητη μέχρι τη διάλυση της Βουλής.

Εξελέγη βουλευτής Λάρισας για τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου του 2015, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του 2019 έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα με τον ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Λάρισας και επανεξελέγη.

Βέφα Αλεξιάδου

Για πρώτη φορά στην πολιτική δοκιμάζεσαι και η Βέφα Αλεξιάδου, η οποία είναι υποψήφια με το ΛΑΟΣ και την οποία γνώρισε και αγάπησε το κοινό μέσα από την τηλεόραση, μιας και μαγείρευε επί σειρά ετών στον «Πρωινό Καφέ» του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια παρουσίασε δικές της εκπομπές μαγειρικής σε Mega και Alter, ενώ παράλληλα έγραψε βιβλία μαγειρικής και είχε ανοίξει δικά της καταστήματα.

Σάκης Αρναούτογλου

Με το ΠΑΣΟΚ είναι υποψήφιος ο παρουσιαστής δελτίων καιρού, Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος βραβεύτηκε στα «ΠΡΟΣΩΠΑ 2008» ως ο καλύτερος παρουσιαστής καιρού της Ελλάδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάκης Αρναούτογλου βάζει υποψηφιότητα για τις Ευρωεκλογές, αφού το 2019 ήταν υποψήφιος και πάλι με το ΠΑΣΟΚ και είχε έρθει πέμπτος σε ψήφους.

Από τον Νοέμβριο του 2022 έχει αναλάβει αναπληρωτής γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις ελληνικές αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρώτος στον νικηφόρο συνδυασμό «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη».