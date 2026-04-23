Οι ευχές της Τσιμτσιλή στον Γιώργο Μυλωνάκη για τη γιορτή του: «Να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε σήμερα (23/4) - του Αγίου Γεωργίου - μέσα από τον αέρα του Happy Day να ευχηθεί χρόνια πολλά στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον σύζυγο της Τίνας Μεσσαροπούλου, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

«Θέλω όμως σήμερα, τέτοια μεγάλη γιορτή που είναι της Ορθοδοξίας, να πω χρόνια πολλά και στον Γιώργο Μυλωνάκη, τον Γιώργο της Τίνας μας.

Και να του ευχηθώ πραγματικά, σύντομα, να βγει δυνατός από αυτή τη μάχη και να αποτελεί μια περιπέτεια του παρελθόντος που θα τη συζητάμε κάπως έτσι.

Στέλνουμε την αγάπη μας και όλη τη θετική μας ενέργεια. Χρόνια πολλά», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Από όλους μας αυτή η ευχή για τον Γιώργο», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Δημήτρης Παπανώτας.